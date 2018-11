Jaką taryfę energetyczną powinna wybrać Twoja firma?

Tania energia dla firm - co wybrać?

Wybór odpowiedniego planu cenowego może mieć niebagatelne znaczenie dla finansów firmy. Najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji będzie schemat zużycia prądu w przedsiębiorstwie. Biznes działający jedynie 8 godzin w ciągu dnia ma zupełnie inne potrzeby niż działalność, która pracuje 24 godziny na dobę. W każdym przypadku warto jednak rozważyć zarówno zmianę taryfy energetycznej, jak i sprzedawcy prądu. Dostawcy energii cenią klientów biznesowych, dlatego decydując się na podjęcie umowy z każdym z nich, możesz liczyć na ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Warto z tego skorzystać, by cieszyć się zmniejszonymi wydatkami eksploatacyjnymi.

Taryfy dla małych i średnich firm

Taryfa to określenie oznaczające rodzaj cennika, na podstawie którego obliczane są Twoje rachunki za prąd. W zależności od rodzaju może ona oferować obniżone stawki w konkretnych porach dnia czy okresach. Energia dla firm o mocy umownej mniejszej niż 40 kW, a więc małych i średnich przedsiębiorstw, może być pobierana na podstawie taryfy jednostrefowej lub dwustrefowej.

Taryfa jednostrefowa (C11) oznacza, że stawka za zużycie energii pozostaje niezmienna przez całą dobę. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla firm, w których zużycie prądu jest mniej więcej takie samo przez cały dzień lub w wypadku, gdy trudno jest zaplanować dokładny rozkład dnia w przedsiębiorstwie. W tym wypadku liczy się przede wszystkim wybór rzetelne

Taryfa dwustrefowa polega na obowiązywaniu innej stawki na energię w zależności od pory dnia. Zazwyczaj niższe ceny obowiązują w godzinach nocnych oraz popołudniowych. Na te taryfy powinny postawić firmy, których działalność koncentruje się w godzinach porannych, wieczornych oraz nocnych. Możemy wyróżnić dwie taryfy dwustrefowe:

- Taryfa C12a zapewnia niższą stawkę w godzinach 21:00-8:00 oraz dodatkowo podczas kilku godzin popołudniowych - zimą między 11:00 a 17:00, natomiast latem między 11:00 a 20:00.

- Taryfa C12b proponuje tańszą energię między 22:00 a 6:00 oraz 13:00 a 15:00 bez względu na porę roku. Zarówno stawka szczytowa, jak i pozaszczytowa są w tym przypadku nieco niższe od tych, które proponują dostawcy w przypadku taryfy C12a.

Taryfy dla dużych firm

Duże firmy zasilane z sieci o średnim i wysokim napięciu, które pobierają energię elektryczną o mocy umownej większej niż 40 kW mają do wyboru taryfy jedno, dwu-, trzy- a nawet czterostrefowe z grup A i B. Oznacza to możliwość precyzyjnego dopasowania planu do potrzeb przedsiębiorstwa. Dostawcy tacy jak innogy Polska proponują również inne zaawansowane rozwiązania, które mogą pomóc Ci ograniczyć wydatki na energię w firmie. Jednym z nich może być możliwość kupowania prądu w pakietach wtedy, gdy jego cena na giełdzie jest niższa. Przedsiębiorcy poszukujący stabilności i spokoju mogą zdecydować się na plan z gwarancją stałej ceny. Warto również rozważyć zakup energii pochodzącej z odnawialnych źródeł połączony z otrzymaniem certyfikatu ekologicznego.

Wybierając grupę taryfową dla naszej firmy powinniśmy przede wszystkim uwzględnić wykorzystywaną przez nas moc umowną oraz okresy w ciągu dnia, w których nasza firma najintensywniej będzie korzystać z energii elektrycznej. Posiadając wiedzę na temat tych dwóch parametrów możemy dopasować grupę taryfową optymalną do potrzeb i profilu firmy, a tym samym obniżyć koszty związane z wykorzystaniem energii elektrycznej.