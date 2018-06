Nowe technologie rozwijają się w zaskakująco szybkim tempie. Zmienia się też sposób percepcji użytkownika. Natłok informacji wpływa na to, że internauta bardziej skanuje aniżeli dokładnie czyta każdy akapit tekstu. Jakie trendy rządzą dziś projektowaniem stron internetowych?

W czasach, kiedy w internecie jest bardzo wiele stron internetowych, klienci zaczynają być zmęczeni liczbą informacji, jakie są im serwowane. W odpowiedzi na to zmęczenie narodził się trend projektowania stron internetowych oparty na minimalizmie, gdzie mniej znaczy więcej. Minimalizm jest nie tylko funkcjonalny, gdyż pozwala łatwo poruszać się po witrynie, ale też elegancki i nowoczesny.Dopasowanie do odpowiednich urządzeń mobilnych (smartfony, tablety itp.) zapewnia lepsze dotarcie do użytkownika i pozwala mu wygodnie przeglądać naszą stronę niezależnie od tego, na jakim ekranie ją aktualnie widzi. Responsywność to dziś jedna z podstawowych cech i powinniśmy oczekiwać jej od wykonawcy strony. Tworzenie stron internetowych warszawa jest dziś oparte przede wszystkim o responsywność.Dziś samo projektowanie stron internetowych warszawa nie wystarczy, aby osiągnąć sukces. Trzeba się wyróżnić na rynku i być magnesem przyciągającym uwagę użytkownika. Z tego też względu specjalnie zaprojektowana pod naszą firmę strona internetowa, w przeciwieństwie do wizytówki oferowanej przez firmę hostingową, powinna wyróżniać się na tle konkurencji. Jest wiele branż, w których strony internetowe warszawa wręcz powinny być oryginalne i nieszablonowe. Mowa na przykład o branży kreatywnej, fotograficznej czy graficznej, ale też wielu innych gałęziach rynku.