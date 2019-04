Jakimi trasami pojadą autobusy po otwarciu metra na Targówku? Znamy propozycje ZTM

Nowe trasy autobusów

W tym roku pociągi metra pojadą nowym odcinkiem II linii od Dworca Wileńskiego do stacji Trocka. Dzięki temu możliwy będzie szybki i sprawny dojazd do centrum Pragi, do Śródmieścia i na Wolę z Targówka Mieszkaniowego, ale także – z przesiadką do metra przy ulicy Trockiej – z Bródna, z osiedli we wschodniej części Białołęki oraz z Marek, Ząbek i Radzymina. W związku z tym większość autobusów zmieni trasy i dlatego już dziś ZTM przedstawił swoje propozycje zmian w układzie komunikacyjnym.

Głównym założeniem projektu zmian w układzie linii komunikacyjnych jest zapewnienie dogodnego dojazdu do stacji Trocka, przy utrzymaniu wielu bezpośrednich połączeń z centrum Pragi i Śródmieściem - czytamy w komunikacje ZTM.