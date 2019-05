Jakimi trasami pojadą autobusy po otwarciu metra na Targówku? Przyjdź na konsultacje i zdecyduj

400 tysięcy złotych wyrzucone w błoto. Marnujemy miliony bezpłatnych wejściówek do metra

Co roku ZTM drukuje miliony żółtych, bezpłatnych biletów. Za te pieniądze można chociażby podwoić patrole ochrony w metrze. Wina nie leży tylko po stronie spółki, która drukuje na akord. Trzeba to jasno powiedzieć, dużą część wejściówek marnują pasażerowie. Co z tym zrobić?