Jakość powietrza w Warszawie jest fatalna, ale gdzie na Mazowszu jest nawięcej smogu?

Raport NIK wskazuje, że Polska wciąż ma wiele do nadrobienia w dziedzinie walki ze smogiem. Jesteśmy jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw Europy, a na tle polski szczególnie źle wypada m.in. Mazowsze.

Wnioski przeprowadzonej przez NIK kontroli nie są optymistyczne. Każdy mieszkaniec Warszawy równie dobrze mógłby być nałogowym palaczem. W Województwie mazowieckim najbardziej zanieczyszczonym miastem jest Otwock. Przebywanie w tym mieście jest równoznaczne z wypaleniem w ciągu roku ponad 1500 sztuk papierosów. W samej tylko Warszawie stężenie domowe PM 10 przekroczone było w ciągu ubiegłego roku przez 76 dni.

Skąd bierze się taki poziom zanieczyszczeń? Za smog w zdecydowanej większości odpowiada tzw. niska emisja, czyli domowe i przydomowe piece. W zależności od regionu polski stanowią nawet 90% obecnych w smogu szkodliwych substancji. - Jej cechą charakterystyczną jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Jednak duża liczba miejsc emisji wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza na niewielkiej wysokości powoduje, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe. Zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej - czytamy w raporcie.

Zdaniem NIK, potrzeba ponad 60 lat na to, by oczyścić powietrze z produkowanych przez warszawiaków pyłów i śmiercionośnego benzo(a)pirenu. Jest to związane z powolnym tempem wprowadzania przez samorządy potrzebnych zmian.