Jan Olszewski nie żyje. Były premier RP zmarł w wieku 88 lat. Upadek jego rządu w 1992 r. przeszedł do historii jako "nocna zmiana"

W ostatnich dniach przebywał w Wojskowym Instytucie Medycznym, jego stan był ciężki.

Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie. W wieku 13 lat wstąpił do Szarych Szeregów. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim.

W 1953 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 60. był obrońcą w procesach politycznych m.in. Melchiora Wańkowicza (1964), Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego (1965), Janusza Szpotańskiego (1968), Adama Michnika i Jana Nepomucena Millera.

Działał w opozycji demokratycznej. Publikował w prasie. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. W wyborach parlamentarnych w 1991 uzyskał mandat posła na Sejm I kadencji z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum.

6 grudnia 1991 Sejm na wniosek prezydenta powołał go na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Funkcję pełnił do 5 czerwca 1992. Upadek jego rządu przeszedł do historii III RP jako tzw. nocna zmiana.