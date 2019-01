Janusz Kozioł nie żyje. Kultowy lektor telewizyjny przegrał dziś rano walkę z ALS

Janusz Kozioł to polski lektor filmowy i spiker radiowy pochodzący z Warszawy. W zawodzie lektora pracował on od 1973 roku. Jego głos znaliśmy z wielu seriali, filmów i książek czytanych. Jego głos znamy m.in. z filmu Rambo 2. Przez lata przeczytał tysiące znanych produkcji. W roku 2016 zdiagnozowano u niego stwardnienie zanikowe boczne opuszkowe, nieuleczalną i szybko postępującą chorobę neurologiczną. Pan Janusz wymagał stałej opieki oraz kosztownych leków.

- Lekarze przez długi czas nie byli w stanie postawić diagnozy. Gdy usłyszałem: stwardnienie zanikowe boczne opuszkowe (ALS lub SLA), nie chciałem wierzyć. Nieubłagana przewrotność losu i wyrok. Nie wiadomo, dlaczego choroba się pojawia i nie ma na nią lekarstwa. Pozostaje tylko cud - pisała w tym tygodniu w imieniu znanego lektora jego rodzina na stronie Pomagam.pl.

Dzięki wsparciu internautów udało się uzbierać kwotę ponad 100 tysięcy złotych, jednak lektor nie zdążył już z nich skorzystać. Zmarł rano w piątek 18 stycznia 2019 r.

Czym jest ALS - stwardnienie zanikowe boczne?

ALS, znana też jako choroba Lou Gehriga, to śmiertelna choroba powodująca stopniowy paraliż mięśni i postępujące trudności z mówieniem, poruszaniem się, a na koniec oddychaniem. Chory umiera przeważnie w ciągu 3 do 5 lat z powodu paraliżu mięśni oddechowych.

Pierwszymi objawami są zaniki mięśniowe dotyczące krótkich mięśni rąk, spastyczny niedowład kończyn dolnych oraz niekiedy cechy zespołu opuszkowego. W dalszym przebiegu pojawiają się zaniki kolejnych grup mięśniowych z charakterystycznymi drżeniami pęczkowymi oraz progresją objawów spastycznych. U pacjentów w toku rozwoju choroby dochodzi do powolnego, ale systematycznego pogarszania się sprawności ruchowej, a w późniejszych etapach do całkowitego paraliżu i ostatecznie śmierci poprzez zatrzymanie pracy mięśni oddechowych. Ogólnie przyjmuje się, że ALS prowadzi do śmierci w ciągu 3–5 lat; najczęściej śmierć z powodu ALS następuje wskutek niewydolności oddechowej (paraliż mięśni oddechowych).

Poza nielicznymi przypadkami ALS nie dotyka sfery intelektualnej człowieka, przykładem może być astrofizyk Stephen Hawking, który walczył z chorobą przez ponad 50 lat, oraz amerykański gitarzysta Jason Becker, który podczas choroby wydał dwie płyty, walcząc z chorobą od dwudziestego roku życia.