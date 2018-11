Jarmark bożonarodzeniowy 2018 w Warszawie. Budki przy Barbakanie i lodowisko już stoją [ZDJĘCIA]

Jarmark bożonarodzeniowy 2018 w Warszawie - kiedy będzie działać?

Wyroby rzemieślnicze zarówno od wystawców polskich, jak i zagranicznych będziecie mogli podziwiać po raz pierwszy w piątek, 23 listopada 2018 r. na Starym Mieście w Warszawie.

Jarmark Rzemiosłem Zdobiony będzie działać aż do 6 stycznia 2019 roku. W ofercie znajdziemy między innymi ubrania, nakrycia głowy, dekoracje świąteczne czy ręcznie malowane bombki. Nie zabraknie także zabawek dla najmłodszych.

Odwiedzimy go codziennie w godzinach 11:00 - 20:00 z wyjątkiem piątku i soboty. W te dni otwarty będzie w godzinach 11:00 - 21:30. Jak co roku, na odwiedzających, oprócz świątecznej atmosfery, grzanych napojów i czekolady, czekają także choinki, staropolskie potrawy oraz dania z grilla. Pojawią się także rzemieślnicze wędliny, gorąca czekolada, tradycyjna turecka chałwa oraz bożonarodzeniowe słodycze.

Lodowisko na Starówce

Niemal gotowe jest też lodowisko na Starym Mieście. Lodowisko Rynek Starego Miasta nie jest największym lodowiskiem w Warszawie ( to miano przysługuje otwartemu 9 grudnia Zimowemu Narodowemu, gdzie znajdziemy trzy lodowiska, górkę lodową do zjeżdżania na pontonach oraz boisko do gry w curlig, Disco Lodowisko, Poranki dla Dzieci i inne atrakcje). To jednak świetna propozycja spędzenia wolnego czasu. Jest odkryte i co szczególnie ważne - zupełnie darmowe. To jedno z kilku lodowisk w stolicy, za które nie zapłacimy ani złotówki. Nic więc dziwnego, że lodowisko Rynek Starego Miasta jest również jednym z ulubionych lodowisk warszawiaków.

Lodowisko na Starówce w Warszawie otwarte jest codziennie w godzinach: