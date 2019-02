Jarosław Trybuś. List do prezydenta Warszawy w obronie odwołanego wicedyrektora podpisało 130 osób

130 osób ze środowiska kultury i sztuki podpisało list otwarty do prezydenta Rafała Trzaskowskiego w obronie odwołanego w lutym wicedyrektora Muzeum Warszawy.Został on pozbawiony stanowiska po tym, gdy udostępnił na Facebooku plakat przedstawiający zarys noża, w który wpisany był wizerunek Jarosława Kaczyńskiego.

Jarosław Trybuś na fali krytyki jaka spotkała go w mediach społecznościowych usunął udostępnioną przez siebie kontrowersyjną grafikę i przeprosił.

Jarosław Trybuś. List w obronie Wicedyrektora

W obronie byłego wicedyrektora Muzeum Warszawy stanęli ludzie kultury i sztuki, którzy podpisali list przeciwko jego odwołaniu. Argumentują oni, że grafika z nożem, której autorem jest Szymon Szymankiewicz z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu to dzieło sztuki krytycznej, a odwołanie wicedyrektora to zbyt dotkliwa sankcja.

Nie wszyscy jednak są tego samego zdania.

Sygnatariusze listu uważają jednak, że decyzja o odwołaniu Trybusia była "ingerencją światopoglądową o charakterze cenzorskim".Wśród osób, które podpisały list znaleźli się Agnieszka Holland, Zygmunt Miłoszewski, Krzysztof Warlikowski, Krystian Lupa, Filip Springer, Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Sylwia Chutnik, Maja Ostaszewska, Agnieszka Glińska, prof. Jan Hartman, Krystyna Janda, Jacek Poniedziałek, Wilhelm Sasnal.

POLECAMY TEŻ: