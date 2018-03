Jay-Z i Beyonce w Warszawie. Małżeństwo muzyków trafi do Polski w czasie trasy koncertowej OTRII. Na Stadionie Narodowym wystąpią 30 czerwca . Jeszcze nie podano cen biletów oraz terminu rozpoczęcia sprzedaży.

Jay-Z i Beyonce wystąpią w Warszawie. Koncert muzyków odbędzie się na Stadionie Narodowym (PGE Narodowym) 30 czerwca. Muzycy wystąpią podczas trasy koncertowej "OTRII". Jay-Z na Narodowym wystąpi po raz pierwszy jego życiowa partnerka grała już tutaj podczas Orange Warsaw Festiwal.To druga wspólna trasa małżeństwa. Cztery lata temu objeździli USA (zagrali też dwa razy we Francji) w ramach "On The Run Tour". Przypomnijmy, że państwo Carterowie to najpopularniejsze (i najbogatsze) muzyczne małżeństwo. W sumie sprzedali ponad 300 milionów płyt na całym świecie.