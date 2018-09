Jazda samochodem bez dokumentów. Już nie dostaniemy mandatu za ich brak

Po zmianach kierowcy w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zakupu polisy OC - o ile nie zamierzają przekraczać granicy. Policja będzie weryfikowała dane o aucie w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Co ważne papierowa forma dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC nie zostanie zlikwidowana. Nadal jednak będą groziły kary za brak m.in. dokumentu prawa jazdy, ale nie będzie to już dotyczyło polisy OC i dowodu rejestracyjnego.

Podróż samochodem bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia posiadania polisy OC nie będzie karana mandatem od 1 października 2018 roku.

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tych dokumentów. Do tej pory dokument był zatrzymywany fizycznie. Od dnia 1 października w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego uprawniony organ odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu ma być przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma, jak dotychczas, pokwitowanie. Zwrot dokumentu będzie mógł odnotować zarówno organ (np. urząd miasta), który go wydał, jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał.

Należy pamiętać, że dowód rejestracyjny nadal pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu formalności m.in. w Stacjach Kontroli Pojazdów, przy sprzedaży auta lub wyjeździe zagranicznym.

Jeśli kierowca prowadzi pojazd pojazd, który został zarejestrowany poza Polską to podczas kontroli musi okazać dowód rejestracyjny i odpowiednie ubezpieczenie.

Obecnie za brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów, na kierowcę nakładany jest mandat karny w wysokości 50 zł. Oznacza to, że jeśli kierujący nie posiada przy sobie papierowej wersji polisy OC i dowodu rejestracyjnego, musi liczyć się z karą w wysokości 100 zł.

Może zainteresuje ciebie również: Taryfikator mandatów. Tyle zapłacisz za te przewinienia!