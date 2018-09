Jazz Jamboree 2018: Art Ensamble of Chicago, Idris Ackamoor i The Bad Plus największymi gwiazdami jubileuszowej edycji festiwalu

Festiwal Jazz Jamboree będzie odbywał się w stolicy już po raz 60. Po wielu "chudych" latach dawny blask legendarnej imprezie próbuje przywrócić Mariusz Adamiak. W 2017 r. na scenach w studio Polskiego Radia i Stodoły pojawiło się sporo tzw. projektów specjalnych - zagraniczne gwiazdy jak Bill Laswell czy James Carter występowały w towarzystwie np. polskich muzyków. Nie zabrakło awangardy vide pamiętne "ultrafreejazzowe" koncerty Roba Mazurka i Pimpono Ensamble. Tegoroczny line-up imprezy wypełniają głównie młodsi wykonawcy wspierani przez raptem paru amerykańskich weteranów. Na których muzyków należy zwrócić uwagę? Oto moje typy. 1. Art Ensamble of Chicago

To legendarna amerykańska freejazzowa formacja działająca od przełomu lat 60. i 70. Zamieszczony poniżej film pochodzi z czasów, gdy znajdowali się u szczytu popularności. Niestety czas mocno przetrzebił jej szeregi. Ze składu, który wystąpił na Jazz Jamboree w 1997 r. (miałem przyjemność być na tym koncercie) na scenie w Stodole pojawi się tylko 78-letni saksofonista Rosco Mitchell i 72-letni bębniarz Don Moye. Wspierać ich będzie m. in. wiolonczelistka Tomeka Reid, oficjalnie sklasyfikowana jako "Wschodząca Gwiazda Jazzu" w corocznym rankingu magazynu DownBeat. Ciekaw jestem, jak brzmi ten zespół bez Josepha Jarmana czy zmarłego Lestera Bowiego.

2. Idris Ackamoor & The Pyramids

Charyzmatyczny saksofonista Idris Ackamoor to także niemłody już twórca. Swoją karierę zaczynał w latach 70. Właśnie wtedy założył zespół The Pyramides, grający modny wówczas spiritual jazz (odsłuchaj poniżej). Band rozpadł się już w 1977 r. Ackamoor wskrzesił go ponownie w 2007 r. Od tamtej pory zespół wydał kilka płyt, m. in. "We are all Africans" i "An angell fell" (odsłuch obu poniżej). Ta pierwsza powstała jeszcze z resztkami pierwotnego składu "Piramid". Ta druga, z maja 2018 r., nagrana została przez niemal całkowicie odmłodzoną ekipę. I to oni zawitają pod koniec października do Warszawy. Byłem już na koncercie zespołu w warszawskim klubie Pardon To Tu przeszło 3 lata temu i mogę Państwa zapewnić, że "Piramidy" trzeba zobaczyć na żywo nie tylko dla samych "afrocentrycznych" kompozycji. Pan Ackamoor potrafi dokonywać na scenie cudów - jednocześnie gra na saksofonie, stepuje i gra na zawieszonej na korpusie, niczym kirys, tarze.

3. The Bad Plus

Bad Plus to trio ze środkowego-zachodu USA. Tworzą go basista Reid Anderson, pianista Orrin Evans i perkusista Dave King. Debiutowali w 2001 r. Ich muzyka to fuzja jazzowej awangardy, popu i rocka. Wsławili się licznymi jazzowymi adaptacjami popularnych przebojów m. in. "Smells like teen spirit" Nirvany i "Everybody Want's To Rule The World" Tears For Fears. Kawał dobrej roboty, czyż nie?

4. Ezra Collective

Ezra Collective to młody kwintet rodem z Londynu. Grają uporządkowaną, zeuropeizowaną, wersję afrobeatu wzbogaconą o elementy jazzu, funku czy rapu. Ich debiutancki album, „Juan Pablo: The Philosopher”, zdobył całkiem zasłużenie prestiżowną nagrodę dla najlepszego albumu jazzowego w tegorocznej edycji Worldwide Awards. Grają muzykę lekką, łatwą i przyjemną w najlepszym tego słowa znaczeniu. Polecam.

5. Binker Golding Quartet

Binker Golding to młodziutki brytyjski saksofonista. Znany jest głównie ze współpracy z perkusistą i wizjonerem Mosesem Boydem, z którym nagrał już dwie płyty. W lipcu wystąpił z nim na Warsaw Summer Jazz Days. Wypadli świetnie. Porwali publiczność swoimi rytmicznymi i momentami dzikimi improwizacjami. Czy pan Golding ze swoim zespołem powtórzy ten wyczyn? Mam nadzieję.

Program 29 września godz. 18:30, Plac Trzech Krzyży

Peter Cincotti, Możdżer Danielsson Fresco Trio

(wstęp wolny) 25 października godz. 19:00 Bemowskie Centrum Kultury

Kwaśny Deszcz

Dima Gorelik Trio

(wstęp wolny) 26 października godz. 19:00 Klub Stodoła Marcin Olak Imagine Nation feat. Liberty Ellman

Liberty Ellman – guitar

Marcin Olak – guitar

Patryk Zakrocki – alto, electronics

Ksawery Wójciński – double bass

Hubert Zemler – drums Marcin Masecki with Mike Marshall

Marcin Masecki – piano

Mike Marshall – guitar, mandolin The Bad Plus

Reid Anderson – double bass

Orrin Evans – piano

Dave King – drums 27 października godz. 19:00 Klub Stodoła Binker Golding Quartet

Binker Golding – tenor saxophone

Joe Armon-Jones – piano

Sam Jones – drums

Dan Casimir – bass Ezra Collective

Femi Koleoso – drums

TJ Koleoso – bass

Joe Armon-Jones – piano

Dylan Jones – trumpet

James Mollison – tenor saxophone Idris Ackamoor & The Pyramids

Idris Ackamoor – alto and tenor saxophone

Sandra Poindexter – violinist, vocals

David Molina – guitar, percussions, vocals

Skyler Stover – electric, acoustic bass, vocals

Johann Polzer – drums

Ahkeel Andres Mestayer – congas/percussions 27 października godz. 19:00 Bemowskie Centrum Kultury

EL SALSERO (Costa Rica, Polska) feat. Luis Nubiola (Cuba)

(wstęp wolny) 28 października godz. 19:00 Klub Stodoła Uri Caine solo

Uri Caine – piano James Brandon Lewis Trio

James Brandon Lewis – tenor sax

Luke Stewart – electric bass

Warren Trae Crudup III – drums Art Ensemble of Chicago

Roscoe Mitchell – alto sax, soprano sax, sopranino sax, flute and percussion

Famoudou Don Moye – drums, congas, bongos and percussion

Hugh Ragin – trumpet, flugelhorn and piccolo trumpet

Tomeka Reid – cello

Junius Paul – double bass and objects Więcj o festiwalu TUTAJ