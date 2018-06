Już niedługo odbędzie się kolejna edycja międzynarodowego festiwalu Jazz na Starówce. Wydarzenie jest jednym z najpopularniejszych i największych, pod względem publiczności, festiwali jazzowych w Polsce.

Festiwal rozpocznie się 30 czerwca i, jak co roku, będzie trwał dwa miesiące. Wystąpią na nim legendy jazzu, międzynarodowe i polskie gwiazdy. Zaplanowano również premiery oraz jazzowe odkrycia. Będzie można posłuchać artystów z USA, Francji, Włoch czy Hiszpanii. Pojawiają się także wykonawcy z Austrii, Skandynawii i Polski. Koncerty odbywać się będą w każdą sobotę lipca i sierpnia.Festiwal Jazz na Starówce jest jedynym tego typu festiwalem w Polsce, który jest adresowany do szerokiej publiczności oraz ma bezpłatną formułę. Wydarzenie od lat jest wizytówką artystyczną i turystyczną stolicy.PremieraJest jednym z najważniejszych trębaczy jazzowych, uważany za gwiazdę włoskiego jazzu. Wielokrotnie nagradzany, m.in. jako Najlepszy Europejski Muzyk Jazzowy.Zaliczany do grona najwybitniejszych współczesnych gitarzystów, pionier flamenco nuevo. Nazywany jest „koronowanym następcą Paco de Lucii”. Jego twórczość jest głęboko zakorzeniona w tradycji flamenco, jednak muzyk czerpie także z innych gatunków, zwłaszcza z jazzu.Austriaccy, młodzi muzycy - Jorg Leichtfried i Hubert Bründlmayer. Występują razem w różnych składach od blisko dziesięciu lat. Wyróżnia ich wirtuozerska improwizacja. W Warszawie trio po raz pierwszy zagra z Piotrem Baronem, jednym z najważniejszych polskich saksofonistów i liderów polskiej muzyki jazzowej.Jeden z najaktywniejszych polskich muzyków europejskiej sceny jazzowej. Saksofonista, kompozytor, improwizator. Laureat wielu nagród, w tym Fryderyka. Najnowsza płyta zespołu, Unloved, otrzymała nagrodę Fryderyka, a Maciej Obara został artystą roku.Słynny amerykański saksofonista tenorowy nazwany „Joyce Carol Oates jazzu”, jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu New Black Music. W swojej twórczości wielokrotnie zwracał się w stronę tradycji czarnej muzyki, do źródeł bluesa, gospel, a także swingu. Laureat nagrody Grammy, współzałożyciel legendarnego World Saxophone Quartet.Międzynarodowy projekt polsko – izraelsko - kolumbijski Krzysztofa Kobylińskiego. Wielokulturowość, wynikająca z różnych źródeł i korzeni artystów, znajduje wyraz w wykonywanej muzyce. Repertuar zespołu to autorskie kompozycje Krzysztofa Kobylińskiego – pianisty, aranżera, kompozytora, twórcy projektu, który jest laureatem międzynarodowych konkursów fortepianowych i kompozytorskich. Autor kilkudziesięciu albumów muzycznych opartych o jazz, ethno, neoklasykę i elektronikę muzyczną.Słynny francuski multiinstrumentalista, wirtuoz akordeonu, bando neonu, kompozytor. Twórca charakterystycznego brzmienia określanego jako “new tango musette”. Uważany za najwybitniejszego akordeonistę jazzowego, który wprowadził ten instrument do jazzowej improwizacji.REPETITIONS (Letters To Krzysztof Komeda)Septet EABS to projekt muzyczny Marka Pędziwiatra - pianisty, rapera, producenta. EABS został okrzyknięty nowym odkryciem polskiej sceny jazzowej i najlepszym elektrycznym zespołem w Polsce.Adam Bałdych jest jednym z najlepiej rozpoznawanych polskich muzyków jazzowych w Europie. Oprócz niesamowitej wirtuozerii ceniony za oryginalne brzmienie i kompozycje.Premiera . Remember Jaco PastoriusSłynny francuski gitarzysta jazzowy pochodzenia cygańskiego. Tworzy muzykę swingową o korzeniach etnicznych, inspirowaną w znacznym stopniu twórczością Django Reinhardta.