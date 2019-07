Jazz na starówce 2019. 25. edycja festiwalu jazzowego w Warszawie od 6 lipca [ZA DARMO]

Jazz na starówce 2019. To już 25. edycja festiwalu jazzowego na Starym Mieście w Warszawie. Tegoroczna edycja potrwa od 6 lipca do 31 sierpnia 2019. Koncerty odbywać się będą we wszystkie kolejne soboty. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Szczegółowy program w artykule poniżej.

Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce odbywa się w Warszawie od 1994 roku. W tym roku, po raz dwudziesty piąty, na Rynku Starego Miasta będziemy mogli usłyszeć jazzowych artystów z Polski i zagranicy. - Festiwal wyróżnia się oryginalnym programem – zróżnicowanym stylistycznie , z uwzględnieniem najwartościowszych zjawisk i trendów polskich i międzynarodowych - zapowiadają organizatorzy. Wieczór otwarcia festiwalu należeć będzie do włoskiej konstelacji Enrico Rava Special Edition (Giovanni Guidi na fortepianie!). W finale wystąpi saksofonista Courney Pine, jeden z najbardziej wpływowych muzyków Wielkiej Brytanii. Podczas tegorocznej edycji pojawią się też na scenie wspaniałe polskie akcenty: Adam Bałdych Quartet z Sacrum Profanum, Wojtek Mazolewski Quintet z Komedą i Aga Zaryan Quartet z High & Low. Poza tym pojawią się też m.in. najsłynniejszy trębacz starego kontynentu Enrico Rava ze swoim Special Edition, młody wizjoner brytyjskiego fortepianu Ashley Henry, zaśpiewa China Moses (córka Dee Dee Bridgewater) – gwiazda jazzu, muzyki soul i R&B, zagra ikona skandynawskiego jazzu Terje Rypdal z najnowszym kwartetem. Z premierowym projektem wystąpi Gary Guthman Quartet & Sasha Strunin w programie „Białoszewski Autoportrety” - dodają organizatorzy. 25. edycja festiwalu Jazz na starówce. 6.07 - 31.08. 2019. Koncerty odbywają się w każdą sobotę o godz. 19:00. Wstęp wolny Jazz na starówce 2019 - program 6.07 Enrico Rava Special Edition

13.07 Simsa Fünf Quintet

20.07 China Moses Group

27.07 Ashley Henry Quintet

3.08 Gary Guthman Quartet & Sasha Strunin, Wojtek Mazolewski Quintet

10.08 Adam Bałdych Quartet

17.08 Terje Rypdal Quartet

24.08 Aga Zaryan Quintet

31.08 Courtney Pine Group Szczegółowy program festiwalu znajdziecie na stronie www.jazznastarowce.pl. Miejsce: rynek Starego Miasta 12/14