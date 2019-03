„Je**** Ukraińcu, wracaj do siebie”. Pobili go i zwyzywali, bo nie włączył im disco polo (WIDEO)

Pan Roman jest mieszkającym w Warszawie Ukraińcem, który pracuje jako kierowca Ubera. Codziennie wykonuje szereg kursów, ale ten z piątkowego wieczoru zapamięta, niestety, na długo.

Je**** Ukraińcu, wracaj do siebie

Do samochodu poszkodowanego wsiadło sześciu mężczyzn. Jak relacjonuje znajoma pobitego Ukraińca, sytuacja szybko przybrała nieprzyjemny obrót.- Przez pierwsze kilka minut, wszystko było ok, później panom zaczęła nie pasować muzyka i oni poprosili kierowcę, a raczej kazali mu, włączyć disco polo. Kierowca wytłumaczył, że nie ma disco polo, bo nie ma w samochodzie zwykłego radia, tylko puszcza muzykę z telefonu i zaproponował [że], jeśli taka muzyka im nie odpowiada wyciszyć lub w ogóle ją wyłączyć. Panowie powiedzieli, że im to nie pasuje, gdyż oni nie chcą jechać w ciszy, a chcą słuchać disco polo. A skoro on disco polo nie słucha, to nie szanuje kraju, do którego przyjechał i dalej się posypało: „Je**** Ukraińcu, wracaj do siebie” i dużo różnych epitetów w tym stylu — relacjonuje pani Natalia.