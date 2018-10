Jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce zagrożona

Przebudowa torów na trasie nr 7 między Lublinem a Warszawą powoli powinna dobiegać końca. Tymczasem opóźnienia sięgają kilku miesięcy. Od kilku tygodni napływały informacje o problemach włoskiego konsorcjum Astaldi, które za ok. 930 mln zł miało wyremontować odcinek na trasie Lublin-Dęblin. Nie dość, że opóźnienie inwestycji urosło do kilku miesięcy, to jeszcze firma nie płaciła podwykonawcom na prowadzone prace. W efekcie roboty niemal całkowicie stanęły.

Teraz okazuje się, że Włosi wypowiedzieli umowę Polskim Kolejom Państwowym. To oznacza, że opóźnienia mogą być jeszcze większe. Na ten moment trudno powiedzieć, kiedy mieszkańcy Lublina będą mogli skorzystać z szybkiej kolei do Warszawy. Wartość całej inwestycji polegającej na modernizacji torów na trasie Lublin-Otwock wynosi ok. 3,4 mld zł.

Źródło: Onet