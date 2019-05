Jedyna taka impreza! Co żyje nocą? czyli wieczorne świętowanie Dnia Dziecka w plenerze.

U nas Dzień Dziecka zaczyna się już w… piątkową noc! Dlaczego noc? Nie tylko dla-tego, że pokazy laserowe i widowiska łączące teatr i ogień najpiękniej prezentują się po zmroku. Nasza impreza rodzinna „CO ŻYJE NOCĄ?” łączy walory estetyczne i edukacyjne: chcemy pokazać rodzicom i dzieciom „co żyje nocą” i uświadomić im, jak ważna jest widzialność przy poruszaniu się o zmierzchu. Ale przede wszystkim zabawa! W programie m.in.: dwie godziny bajkowych animacji pod namiotem, pokaz wielkich baniek mydlanych, Piana Party połączone z zabawami tanecznymi, pokaz świateł oraz interaktywny koncert na podstawie spektaklu "Tirti Tist w Przestrzeni" teatru "Katarynka" z Gdańska. Ponadto warsztaty plastyczne, ceramiczne, pokój za-gadek, zabawy z iluzjonistą oraz widowisko ogniowo-pirotechniczne FLOW-FIRESHOW. Na zakończenie odbędzie się pokaz laserowy przygotowany przez firmę Kameleon. Swoją obecność zapowiedziała także Straż Miejska i Policja, więc wszy-scy zainteresowani będą mogli przyjrzeć się z bliska tajnikom ich pracy.

Zapraszamy do wspólnej zabawy, bo to tylko niektóre z licznych atrakcji, które czekają na Was 31 maja w Parku Szczęśliwickim.

31.05.2019 r. (piątek), godz. 20.00 - 23.00

Wstęp wolny!

Organizatorzy: Ośrodek Kultury Ochoty www.oko.com.pl i Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy www.urzadochota.waw.pl