„Jedzenie to…” − nowa kampania sieci Kaufland

Kaufland w swojej najnowszej kampanii chce udowodnić, że pod pojęciem jedzenia często kryje się głębszy sens. Sieć marketów przekonuje, że jedzenie nie ogranicza się tylko do żywności i jej spożywania, ale jest elementem kultury i stylu życia ludzi na całym świecie.

Celebrujemy znaczenie jedzenia w naszym społeczeństwie. To coś więcej jak suma pojedynczych produktów spożywczych. Jedzenie to radość, spotkania towarzyskie, pasja i wiele, wiele więcej. Właśnie to chcemy pokazać w kampanii - wyjaśnia Michael Lüttgen, szef międzynarodowego Departamentu Marketingu w Kaufland.

Kampania ma pokazać, jak wieloznacznym pojęciem jest „jedzenie”. Towarzyszy nam ono chwilach ważnych, jak i tych zupełnie prywatnych, jest symbolem troski, miłości czy gościnności. Dlatego przedstawienie tradycji wspólnego spożywania świątecznych posiłków to tylko jeden z przykładów, których możemy się spodziewać. Wszystko to w kampanii Kaufland posiada jeden wspólny mianownik, którym jest właśnie jedzenie.

Kampania sieci obejmuje między innymi 60- i 30-sekundowe spoty, które będą emitowane w telewizji oraz kanałach digital. Pierwszy spot będzie można zobaczyć już 4 kwietnia. Oprócz emisji spotów, w ramach kampanii „Jedzenie to…” prowadzone będą także działania w social mediach, jak również powstaną materiały POS. Informacje o kampanii dostępne będą także w gazetce reklamowej Kaufland. Koncept kampanii oraz wszystkie spoty zostały stworzone we współpracy z berlińską agencją Heimat oraz agencją produkcji filmowej Markenfilm Hamburg.