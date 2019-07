Jedzenie to odkrywanie – moja wielka grecka uczta

Kuchnia Grecji jest różnorodna jak jej regiony. Własne tradycje kulinarne mają Peloponez, Attyka, Kreta, Wyspy Jońskie czy Egejskie. Łączą je przepisy, które pozwalają biesiadować i cieszyć się każdym kęsem mięsa, ryb, warzyw czy serów. Warto przy tym przekonać się, że greckie menu to nie tylko słynna sałatka choriatiki (w Polsce znana po prostu jako „grecka”) czy gyros.

Z miłości do sera

Grecki jadłospis nie obejdzie się bez nabiału, zwłaszcza serów. Te najczęściej powstają z mleka koziego lub owczego. Wśród nich wyróżnia się feta, która trafia m.in. do popularnej przekąski spanakopita, czyli kruchego ciasta filo z serem i szpinakiem. Obok niej często spożywany jest słony halloumi, który może być grillowany, stanowić dodatek do sałatki czy też być przystawką podawaną z melonem. Do deserów wykorzystuje się ser mizithra, który przypomina włoską ricottę, a do smażenia, zapiekania i posypywania ciepłych dań doskonale sprawdza się twardy i słony kefalotyri. Sery w Grecji mogą więc być odrębnym daniem stołowym, istotnym składnikiem dań głównych czy dodatkiem do sałatek, często podawane w towarzystwie ogórka, jogurtu, czy uwielbianych tu oliwy i oliwek.

Oliwkowe królestwo

O tym, jak ważną pozycję w greckim menu stanowią oliwki, najlepiej świadczy fakt, że wyróżnia się ich cztery podstawowe rodzaje – i nie chodzi tu o rozróżnienie kolorystyczne. Niemal 80% produkcji obejmują zakonserwowane w solance i nieco większe od pozostałych oliwki conservolia. Z kolei najwyżej cenione są utrwalane w solance i marynowane w occie winnym oliwki kalamata. Wyjątkowym smakiem wyróżniają się tsakistes, czyli „popękane” oliwki, rozbite do przerwania miąższu i aromatyzowane czosnkiem i kawałkiem cytryny. Obok nich znajdziemy też czarne oliwki throumba, których smak od lat podkreśla się wyłącznie przy użyciu soli.

Na dobry początek

Grecka kulinarna uczta z reguły zaczyna się od mezedes, czyli przystawek. Obok serów i pieczywa na stoły trafiają wówczas wyraziste sosy, jak oliwno-cytrynowy ladolemono lub tzatziki, czyli pasta czosnkowa z ogórkiem i miętą, a także czosnkowo-fasolowa skordalia i powstająca na bazie rybiej ikry taramosalata. Obok nich często można spotkać popularne smażone kabaczki (kolokithakia tyganita) czy smażoną paprykę (piperies tyganites). Grecy gustują w przystawkach, które wyróżnia intensywny, często ostry smak – ich rolą jest przecież głównie pobudzenie apetytu i przygotowanie podniebienia na mającą dopiero nastąpić biesiadę.

Bogactwo różnorodności

Wśród najpopularniejszych greckich dań należy wymienić gyros, czyli płaty mięsa lub kawałki mięsa z szaszłyka (souvlaki) w chlebku pita ze świeżymi dodatkami i sosem tzatziki. Sztandarową potrawą Grecji jest też musaka, czyli zapiekanka z bakłażanów, ziemniaków i mięsa mielonego, jak i dolmades - śródziemnomorskie gołąbki skropione oliwą i sokiem z cytryny, podawane pod postacią ryżu zawiniętego w liście winogron. Greckie menu nie obejdzie się też bez owoców morza. Wśród nich należy wymienić smażone i skropione cytryną sardele, zapiekane mule z dodatkiem wina, oliwy i czosnku, krewetki zapiekane z pomidorami i fetą, grillowane ośmiornice, czy spaghetti me thessalina, czyli makaron z owocami morza z sosem pomidorowym wzbogaconym kieliszkiem ouzo.

