Jedzenie to… odkrywanie. Poznaj smaki Francji

Francuzi potrafią długo rozmawiać i jeszcze dłużej delektować się smakiem narodowych potraw. O ich zamiłowaniu do dobrego jedzenia najlepiej świadczy fakt, że tu narodził się pomysł restrykcyjnego oceniania jakości restauracji. By rozsmakować się w kuchni znad Sekwany, można zacząć odkrywać ją we własnym domu. Od czego zacząć?

Smakosze na co dzień

Kuchnia francuska nie należy do najlżejszych, jest bogata w jajka, śmietanę czy sery. Solidny zastrzyk energii dostarcza już od samego rana. Na francuskie śniadanie składają się najczęściej kultowe croissanty, tosty z masłem i dżemem, czy miękkie, maślane bułeczki typu brioche oraz kawa lub gorąca czekolada. W środku dnia mieszkańcy miast ograniczają się najczęściej do niewielkiego lunchu. Prawdziwa uczta ma miejsce wieczorem, gdy przychodzi czas na le diner. Na kolację składają się najczęściej przystawka, zupa lub sałatka, do tego danie główne na bazie ryby lub mięsa z sosem, ziemniakami lub makaronem i warzywami, a także deser lub różnorodne sery.

Serowe królestwo

Francuskim serom można poświęcić nie tyle osobny tekst, ale i całą książkę. Wśród kilkuset gatunków należy wymienić choćby te najbardziej popularne. Produkowany z krowiego mleka camembert cechuje intensywny zapach, lekko postrzępiona skórka i grzybowa nuta. Towarzyszą mu orzechy, winogrona, świetnie komponuje się z żurawiną, może być także smażony i grillowany. Często mylony z nim ser brie wyróżnia się śmietankowym, kremowym wnętrzem, a także specyficzną elastycznością i posmakiem, który jest efektem kilkutygodniowego dojrzewania w wilgotnych pomieszczeniach. Z kolei owczy roquefort jest serem bardzo kruchym, wyrazistym w smaku i słonawym. Przeplatany wewnątrz zielonkawymi żyłkami pleśni, dobrze wpływa na układ krążenia.

Szczypta wyrazistości

Choć kuchnia francuska preferuje wyraziste smaki, próżno w niej szukać ostrych przypraw. Nad Sekwaną wykorzystuje się dużo czosnku, a także liczne zioła takie jak tymianek, pietruszka, estragon czy natka pietruszki. Francuzi doceniają ich walory smakowe i właściwości sprzyjające trawieniu i przemianie materii. Szefowie kuchni często opierają się na bouquet garni, czyli mieszance przypraw złożonej z trzech ziół – najczęściej ośmiu części natki pietruszki i po jednej części liścia laurowego i tymianku – dodawanej głównie do zup i gulaszów. Niezwykle aromatyczne dania to charakterystyczny element kuchni Prowansji, w której zioła pozwalają ograniczyć zużycie soli.

Kulinarna klasyka

Francuskie menu obfituje w pozycje kultowe, znane nawet osobom, które nigdy nie miały okazji ich spróbować. Do tych należy zaliczyć gotowane ślimaki, podawane z masłem czosnkowym i pietruszką. Ta ekskluzywna aromatyczna przystawka to bogate źródło białka, wapnia, potasu czy magnezu. Klasyczną pozycją jest też ratatouille, czyli gulasz warzywny rodem z Prowansji, którego podstawę stanowią cukinia, bakłażany, pomidory i papryka. Dużą popularnością cieszy się quiche (kisz), czyli placek ze słonego kruchego ciasta i wytrawnego nadzienia zalanego masą ze śmietany i jajek. W okresie jesienno-zimowym popularne są gorące, jadalne kasztany, które po uprażeniu przypominają ugotowanego ziemniaka o słodkim orzechowym smaku.

