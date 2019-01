Jerzy Owsiak na oficjalnej konferencji WOŚP: "Gramy dalej. Dziękuje wszystkim za wzruszające gesty" [ZDJĘCIA,WIDEO]

Na wstępie konferencji Jerzy Owsiak pozdrowił swoją żonę "Dzidzię" i podkreślił, że wkrótce wróci do niej pomagać w powrocie do zdrowia. Później, podziękował Polakom za ogromne wsparcie, wymienił miasta, które zaangażowały się we wspólną pomoc i wysyłały Fundacji WOŚP życzenia.

- Tydzień temu w kompletnie innym nastroju rozpoczęliśmy konferencję prasową. Był to dla nas tydzień niezwykły, ale także dla Polaków i dla wszystkich, którzy razem z Fundacją przeżyli śmierć Pana Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, do której się tak bardzo trudno było odnieść jakimikolwiek słowami, które by oddały ten nastrój, który nas ogarnął - powiedział Owsiak. - Ten tydzień był gonitwą sytuacji. W trakcie niego pożegnałem się z Wami, zrezygnowałem z funkcji bycia prezesem. Bo to, co się wydarzyło, to dla nas niezwykle ważna sytuacja, która sprawia, że musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób te finały będą organizowane w przyszłości, jak będziemy musieli organizować je za rok - powiedział Owsiak. - Tydzień temu, kiedy składałem rezygnację, nie była ona próbą ucieczki od odpowiedzialności. (...) Ten tydzień był "zwrotną", którą otrzymaliśmy od Polaków. To, co się wydarzyło, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. (...) W momencie tak trudnego zdarzenia, Polacy jednoznacznie powiedzieli, że sprzeciwiają się temu, co się wydarzyło i że nasze życie powinno toczyć się tak, jak podczas Finału WOŚP - życie powinno być piękne, radosne. Polacy natychmiast zaczęli wspierać mnie i Fundację. Nie spodziewałem się tego kompletnie w takiej skali. Dziękuję za każdy wpis na naszej bramie. Za każdy wpis w mediach społecznościowych. Wielka wdzięczność dla wszystkich, ale podkreślam, że bardzo trudno się w tym znaleźć, nie jest to łatwa sytuacja, pomimo tej niesamowitej przyjaźni od ludzi. Wolałbym, żeby to, co się strasznego wydarzyło, nigdy się nie zdarzyło.

Później, Jerzy Owsiak zaapelował do wszystkich o to, aby unikali mowy nienawiści i współpracowali ze sobą. Dodał, że jako Fundacja działają ponad podziałami politycznymi i nie chcą w politykę w żaden sposób się angażować. Mówił, że od lat, Finały WOŚP organizowane są zgodnie z zasadą otwartości i to się nie zmieni. - Ta tekturowa puszka Wielkiej Orkiestry jest zaufaniem i tego nie zmienimy - podkreślił Owsiak o zaapelował do wszystkich Polaków słowami: "Wpierajmy się nawzajem. Bądźmy wszyscy przeciwko językowi pogardy i nienawiści".

Jerzy Owsiak, o planach na przyszłość, powiedział, że jako Fundacja zamierza zająć się psychiatrią dla młodzieży, dalszym szkoleniem dzieci i młodzieży w kwestii nauki udzielania pierwszej pomocy, a także planuje zorganizowanie debaty eksperckiej o mowie nienawiści.

Wynik zbiórki 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostanie ogłoszony oficjalnie 8 marca 2019 roku.

Podsumowanie 27. Finału WOŚP 2019 - transmisja konferencji na oficjalnym profilu WOŚP:

Rezygnacja i powrót J. Owsiaka

Jerzy Owsiak w dniu tragicznym dla Polski, poniedziałek 14 stycznia 2019 roku, poinformował o swojej rezygnacji z funkcji Prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego decyzja poruszyła wiele osób, które zaczęły wyrażać swoje niezadowolenie i prosiły Owsiaka, aby jeszcze raz przemyślał dokładnie swoje słowa. Wśród nich była m.in. działaczka społeczna, Janina Ochojska, która po wystąpieniu Owsiaka zwróciła się do niego słowami iż "takie zachowanie jest zgodą na mowę nienawiści, a nie walką z nią".

Jerzy Owsiak pojawił się na pogrzebie zamordowanego Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, w sobotę 19 stycznia 2019 roku. Tego dnia poinformował też, że wróci do do pełnienia dawnej funkcji. W swoim wystąpieniu zawarł piękne słowa: "Paweł, powiem Ci krótko, zabieram się do roboty". Całe przemówienie możecie zobaczyć tutaj: