Jerzy Urban skazany za obrazę uczuć religijnych. Zapłaci prawie 150 tysięcy złotych

Wyrokiem sądu Urban podzielił się w mediach społecznościowych swojej gazety. "SKANDAL! Jerzy Urban został dziś skazany za obrazę uczuć religijnych na 120 tys. zł grzywny i pokrycie kosztów sądowych w wysokości 28 tys. zł." - napisano na stronie tygodnika "Nie". Jak informują – sprawa dotyczy "niewinnego obrazka zdziwionego Jezusa" wydrukowanego w "Nie".

Według tego, co napisano we wspomnianej publikacji, jest to najwyższa kara w historii naszego kraju za tego typu przewinienie. "Po raz kolejny przekonujemy się, że żyjemy w państwie wyznaniowym!" - podsumowuje autor postu.

Karykatura wizerunku symbolu Serca Jezusa Chrystusa w znaku zakazu ukazała się w drukowanym wydaniu "Nie" przed sześcioma laty. Dwa lata później, w roku 2014 ruszył proces przeciw Urbanowi. W uzasadnieniu wyroku sędzia Rafał Stępak z Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów oznajmił, że Urban, pomimo przewidzenia skutków publikacji karykaturalnego wizerunku Chrystusa, godził się na to, że może on obrażać uczucia religijne chrześcijan. Nie sposób uznać, aby oskarżony z takim doświadczeniem życiowym nie zdawał sobie sprawy, z tego iż Najświętsze Serce Jezusowe jest przedmiotem kultu chrześcijańskiego. Wyrok sądu nie jest prawomocny.

Zdaniem skazanego, wyrok jest niesprawiedliwy. - Jeśli rysunek obraża uczucia religijne, to sąd bardziej przyczynił się do rozpowszechniania tej obrazy, niż ja - powiedział Jerzy Urban.