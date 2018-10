Jesień w telewizji TLC. Tak wyglądała uroczysta prezentacja w Warszawie. "Śluby marzeń" i "Panny ponad miarę" w ramówce [ZDJĘCIA,WIDEO]

Te dziewczyny nie bały się opowiedzieć swoich historii. Uczestniczki programu „Panny młode ponad miarę” (na antenie telewizji TLC już od dzisiaj, 2 października) to kobiety o większych kształtach, które same nie potrafią dobrać odpowiedniej sukni ślubnej i potrzebują pomocy ekspertów. Z kolei w każdym odcinku "Ślubu marzeń" (program będzie można oglądać od wtorku, 27 listopada) prowadząca wraz z ekipą ekspertów realizuje przygotowania do uroczystości ślubnej. Jak widać, będzie się działo. Nowe programy poprowadzi znana i lubiana prezenterka Izabela Janachowska. Od wielu sezonów jest twarzą dwóch innych programów o tematyce ślubnej w TLC "I nie opuszczę cię aż do ślubu" oraz "W czym do ślubu".

Nie zabrakło wzruszeń. W "Ślubach marzeń" pojawiła się para, której ekipa programu od początku do końca zaplanowała i zorganizowała ten najważniejszy dzień w życiu. Inaczej w ogóle by do niego nie doszło. Panna młoda miała wcześniej męża, który zginął tragicznie i zostawił ją samą z trójką małych dzieci oraz z ogromnymi długami. Poznała w końcu wspaniałego mężczyznę, który zdecydował się być z nią na dobre i na złe. Niestety, prawdopodobnie nigdy nie byłoby ich stać na zorganizowanie wesela.

- Poznałam fantastyczne kobiety w "Pannach ponad miarę" i niesamowite, kochające się pary w "Ślubach marzeń". Ich historie na pewno zostaną ze mną na długo - mówi nam Izabela Janachowska i dodaje: W tych programach wiele razy ścisnęło mi się gardło. Szczególnie przy "Pannach". Ślub to jeden z najważniejszych dni w życiu, a dziewczyny o większych rozmiarach mają problem ze znalezieniem dla siebie tej wymarzonej sukni ślubnej. Każda kobieta, bez względu na rozmiar chce wyglądać pięknie i wyjątkowo. I każda z ma do tego prawo.