Jesień w Warszawie. Co robić? Gdzie skorzystać z ostatnich ciepłych dni? [PRZEGLĄD]

Nie warto siedzieć w domu, gdy za oknem świeci słońce, a bezchmurne niebo zachęca do jesiennych spacerów. Ostatnie ciepłe dni w tym roku warto przeznaczyć na aktywny wypoczynek na łonie przyrody. Oto 7 propozycji na to, jak ciekawie spędzić czas w stolicy bez potrzeby wydawania majątku. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.