Jesienny Festiwal Sztuk Japońskich Bunkasai. Daleki wschód w centrum Warszawy [ZDJĘCIA]

Nowy mural w centrum Warszawy. To cudo powstało w ramach kampanii „Love Over Hate” [ZDJĘCIA]

Kacper Owo

Dokładnie od 5 października od godz. 20:00 mieszkańcy stolicy mogą podziwiać nowy, niezwykły mural. Przy ul. Brackiej 25 powstało dzieło Pawła Swanskiego. To część kampanii społecznej Love Over Hate. Dalsza część artykułu poniżej. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.