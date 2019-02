Jesienny odpoczynek w Norweskiej Dolinie Family Resort&Spa *****

Norweska Dolina to kompleks dziewięciu ekskluzywnych willi architektonicznie nawiązujących do spuścizny Wikingów, znajdujących się na terenie historycznej Doliny Szczęścia i Miłości. W każdej willi znajdują się w pełni wyposażone, luksusowe apartamenty z serwisem hotelowym, mające unikalny charakter. Architektura, stworzona na wzór norweski, wzbogacona została o rozwiązania ekologiczne i energooszczędne, co przesądza o niepowtarzalnej atmosferze tego miejsca na hotelowej mapie Polski. W wikingowym miasteczku można zatrzymać się i nabrać sił na kolejne miesiące pracy, spędzić miło czas we dwoje lub w większym gronie, posmakować lokalnych potraw przygotowanych przez najlepszych kucharzy oraz zrelaksować się w nowo otwartym Holistic SPA. Norweska Dolina jest idealnym miejscem na spędzenie wymarzonego urlopu, niezależnie od pory roku.

RELAKS DLA DUŻYCH I MAŁYCH GOŚCI

Na terenie Norweskiej Doliny znajduje się mnóstwo zakątków, idealnych na romantyczne chwile we dwoje, ale i atrakcje dla całej rodziny. Na dzieci czeka magiczna Kraina Smoków, w pełni wyposażona sala zabaw, z której nie chce wyjść żadne dziecko. Oprócz tego w Klubie Wieczornym, znajdującym się na terenie kompleksu, odbywają się cykliczne kameralne koncerty finalistów popularnych polskich programów muzycznych, którzy swoim występem umilają gościom wieczór. W klubie do dyspozycji gości są również piłkarzyki, bilard, kręgle czy gry video, a gdy po intensywnej zabawie poczują się spragnieni, na drinka zaprosi barman, który specjalnie dla nich przygotuje przepyszne koktajle. By spracowane mięśnie mogły odpocząć zapraszamy do strefy wellness, w której znajduje się basen, jacuzzi, trzy rodzaje saun, ścieżka Kneippa czy wiadro Bosmana. Dodatkowo w Holistic SPA czekają m.in. zabiegi nawiązujące nazwą do nazw każdej z willi Norweskiej Doliny, np. rytuał Kvernes czy rytuał Urnes, a także zabiegi na twarz, które w unikalny sposób pobudzą zmysły i intensywnie nawilżą skórę, rozluźnią spięte mięśnie oraz pobudzą krążenie.

SMAKI PIĄTEJ PORY ROKU

W restauracji Piąta Pora Roku goście Norweskiej Doliny zakosztują lokalnych smaków oferowanych przez najlepszych szefów kuchni. Pięknie udekorowane potrawy smakują równie wyśmienicie jak wyglądają, nawet największe niejadki nie będą w stanie im się oprzeć. Kulinarna uczta, którą oferują z pewnością każdemu zapadnie w pamięci na długo. Uroku dodaje fakt, iż restauracja położona jest przy malowniczej ulicy z dala od turystycznego zgiełku Szklarskiej Poręby, otoczona drzewami, z przepięknym tarasem widokowym, co sprawia, że goście czują się jak u siebie w domu.

Będąc w Szklarskiej Porębie poza relaksem obowiązkowo należy udać się na jesienny spacer po urokliwych Karkonoszach, odwiedzając Karkonoski Park Narodowy, wodospad Kamieńczyk czy Park Dinozaurów. Relaks dla duszy i ciała, piękne plenery, majestatyczne góry i wyjątkowa, inspirująca atmosfera to powody, dla których warto odwiedzić Norweską Dolinę w Szklarskiej Porębie. Nie czekaj i zarezerwuj pobyt już dziś!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Norweskiej Doliny: www.aparting.pl