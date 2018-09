Jesienny wypoczynek w Karkonoszach

Idealna pora na urlop

Podobno podczas urlopu najważniejsza jest ciepła, wręcz upalna pogoda. Dlatego też większość z nas planuje swoje wczasy w okresie letnim, podczas którego silne promienie słoneczne sprzyjają letniej opaleniźnie, a długie, ciepłe wieczory, motywują do wspólnych, nastrojowych spacerów. Jednakże coraz więcej ludzi odchodzi od tradycyjnego, letniego planowania urlopu, a w zamian za to, decyduje się na jesienne wczasy. Jednym z miejsc, które warto odwiedzić o tej porze roku jest z pewnością Norweska Dolina – malownicze miasteczko wikingów w Szklarskiej Porębie, położonej w historycznej Dolinie Siedmiu Domów.

- Jesień to magiczna pora roku, dlatego jest to idealny czas na przyjazd do Norweskiej Doliny. Oferujemy relaks na najwyższym poziomie, przepyszne jedzenie w naszej nowo otwartej restauracji Piąta Pora Roku, a także masę rozrywki w Klubie Wikinga i nie tylko. W okresie jesiennym górski, pełny barw krajobraz oraz otaczająca cisza i spokój z pewnością zagwarantują udany wypoczynek, dzięki któremu wrócimy do domu naładowani nową pozytywną energią - mówi Marzena Mielczarek, dyrektor generalna Norweskiej Doliny.

Podobno jesień to sezon, w którym trudno tryskać optymizmem i pozytywną energią, a o dobrym humorze można jedynie pomarzyć. Najwyższy czas zmienić podejście i zapomnieć o negatywnych stereotypach, a w zamian za to poznać tę piękną porę roku własnymi zmysłami. Podczas planowania urlopu każdy sezon ma swoje uroki, natomiast zdecydowanie warto przekonać się do jednej z najbardziej malowniczych oraz najpiękniejszych pór roku jakimi jest jesień właśnie w Norweskiej Dolinie.