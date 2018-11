Jest porozumienie w sprawie brexitu. Kiedy będzie zatwierdzone?

Reakcja Brukseli była natychmiastowa. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk oswiadczył, że jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to szczyt ws. brexitu odbędzie się 25 listopada. Dodał on, że jego celem będzie zatwierdzenie porozumienia dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Tusk podziękował jednocześnie głównemu negocjatorowi ze strony Komisji Europejskiej Michelowi Barnierowi i dodał, że zrobił on wszystko, aby zabezpieczyć interesy 27 państw Unii Europejskiej.

Nim dojdzie do nadzwyczajnego szczytu unijnego, w 27 stolicach odbywać się będzie wnikliwa analiza porozumienia. Ale przekonanie swojego gabinetu do brexitowego porozumienia było jedną z najważniejszych przeszkód, pokonanie której kończy proces rozwodu Wysp Brytyjskich ze wspólnotą europejską.

Pierwszą ofiarą tego porozumienia była dymisja Dominika Raaba, brytyjskiego ministra ds. wyjścia Wysp z UE. Oznajmił on, że nie mógłby z „czystym sumieniem poprzeć warunki proponowanego porozumienia ws. brexitu.

Wydaje się, że to nie ostatni członek ekipy Theresy May, który postąpi podobnie. Podczas dramatycznego, środowego posiedzenia rządu Theresa May ostrzegała, że jeśli posłowie nie poprą jej propozycji do brexitu może nie dojść. Premier miała też obawy, co do lojalności swoich ministrów. Co prawda w ostatnim czasie wymieniła połowę członków gabinetu, mimo to do końca nie była pewna, jaką zajmą oni postawę w najbardziej decydującym momencie.

W Wielkiej Brytanii jest kolegialna zasada odpowiedzialności rządu i jeśli gabinet jakiś projekt przyjmuje, to oznacza automatycznie, że wszyscy ministrowie muszą się pod taką decyzją podpisać i poprzeć ją w głosowaniach. Jeśli któryś z nich się nie zgadza, ma jedno wyjście: dymisja.

Zdaniem Rabba nie mógł on przystać m.in. na propozycję rządu w sprawie granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną. Do dymisji podał się też sekretarz stanu Irlandii Północnej, zwolennik pozostania w Unii Europejskiej, Shailesh Vara. Jego zdaniem – proponowane rozwiązania nie dają gwarancji, że po wyjściu z UE Wielka Brytania zostanie niezależnym krajem.

