Jest szansa, że będziemy mieć kolejnych Mistrzów w Formule 1

Historia jedynego Polaka, który dostał się do Formuły 1 jest wyjątkowa. Był to wyczyn wręcz nadludzki i jak się okazało, w ostatnich latach niemożliwy do powtórzenia. Za czasów kariery kartingowej, w Polsce Robert Kubica nie miał żadnego wsparcia z zewnątrz, profesjonalnego szkolenia oraz prawidłowego przygotowania jego startów. Dzięki niesamowitemu zaangażowaniu jego rodziny oraz kilku innych osób, naszemu rodakowi udało się wyjechać z Polski i rozwijać swoją karierę za granicą. Dopiero przy wsparciu fabrycznego zespołu CRG Robert Kubica mógł szlifować swój wyjątkowy talent i w profesjonalny sposób rozwijać swoją karierę.

W naszym kraju przez wiele lat szkolenia na odpowiednim poziomie zupełnie nie było, a utalentowani zawodnicy zaprzestawali startów przez złe prowadzenie ich karier, brak sponsorów oraz nieodpowiednie dobieranie serii wyścigowych i zespołów. Tory halowe służyły tylko i wyłącznie rozrywce, a nie miały nic wspólnego z wyszukiwaniem zdolnych kierowców i ich rozwojem.

Pojawiały się co jakiś czas małe projekty, które próbowały zrobić coś dobrego w tym kierunku, ale brakowało odpowiedniego zarządzania, wiedzy i doświadczenia.

Kilka lat temu w Polsce pojawił się wspólny projekt właścicieli toru halowego A1Karting, Kartingowy Narodowy oraz kilku osób ściśle związanych z wyścigami na wysokim międzynarodowym poziomie, który pozwolił stworzyć organizację, która będzie w stanie wesprzeć oraz nawet poprowadzić karierę zawodniczą z prawdziwego zdarzenia.

I tak powstała idea Fundacji - CRG Racing Driver Program, dzięki czemu szkolenie kierowców stanęło na nowym, zdecydowanie wyższym poziomie. Powiązane w jeden, wspólnie działający organizm: tor halowy A1Karting, asfaltowy tor zewnętrzny Kartingowy Narodowy, Szkoła Gokartowa oraz profesjonalny zespół wyścigowy - CRG Racing Driver Program; wprowadziły nową jakość w polskim "motorsporcie".

Pierwszy raz, kierowcy dostają odpowiednie narzędzia szkolenia, nie musząc wyjeżdżać z naszego kraju. Nowoczesne metody, narzędzia, najwyższej jakości gokarty CRG oraz ścisła współpraca z włoskim Team’em CRG, dają odpowiednie warunki profesjonalnego rozwoju kierowcy wyścigowego.

Fundacja CRG Racing Driver Program posiada również własny budżet na wsparcie swoich zawodników, który stale rośnie. Kierowcy zespołu mają szansę promocji w mediach, w tym w telewizji, co jest niezwykle istotne przy pozyskiwaniu sponsorów. Zawodnicy zyskują też obycie medialne, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważną umiejętnością profesjonalnego sportowca.

W latach 90 czy w pierwszych latach XX wieku o takich udogodnieniach i takim wsparciu, mogliśmy tylko pomarzyć. Czasy się zmieniły, sporty motorowe mocno się rozwinęły i przygotowanie, jakie oferuje Fundacja CRG Racing Driver Program, jest teraz niezbędne, żeby osiągnąć wielkie sukcesy.

W dzisiejszych czasach profesjonalni sportowcy muszą być odpowiednio szkoleni, prowadzeni i wspierani, by dojść do najwyższego poziomu w swojej dziedzinie.

Fundacja Racing Driver Program aktualnie zrzesza ok. 20 zawodników startujących w Mistrzostwach Polski i Europy, Pucharze Rotax Max Challenge Poland. Pierwsze sukcesy – start w Mistrzostwach Świata Rotax Grand Finals zawodnika Fundacji są potwierdzeniem, że mamy szansę mieć kolejnych Mistrzów wyścigowych w polskich barwach.

