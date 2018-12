Jest wielu chętnych do przebudowy lotniska cywilnego w Radomiu. Trwają oceny ofert w trzech przetargach

Do przetargu Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” dotyczącego wykonania projektu budowlanego wraz z programem funkcjonalno użytkowym dróg kołowania oraz płyt postojowych dla samolotów zgłosiło się dwóch oferentów.

Terminal, drogi kołowania

Konsorcjum spółek warszawskiej Arcadis i krakowskiej WLC Inżynierowie chcą wykonać zadanie za 6 milionów 150 tysięcy złotych. Konkurenci - konsorcjum spółek warszawskich Innebo i Projekt Plus - godzą się na kwotę 6 milionów 931 tysięcy złotych. Pierwsza z ofert jest poniżej określonego przez zamawiającego limitu. Porty Lotnicze chcą przeznaczyć na ten cel 6 milionów 273 tysiące złotych.

W ramach tego samego przetargu, ale innego zadania, przedsiębiorstwo chce zlecić wykonanie projektu dotyczącego parkingów, dróg miejskich, miejsc postojowych i dworców. W tym przypadku zgłosiło się trzech oferentów, ale tylko jeden z nich zaproponował cenę niższą od tej, którą na inwestycję chcą przeznaczyć „Porty Lotnicze”. Warszawska spółka Inżynieria godzi się wykonać projekt za 1 milion 660 tysięcy złotych, podczas gdy „Porty Lotnicze” są skłonne wydać na to 2 miliony 460 tysięcy złotych. Są też chętni do zaprojektowania terminala dla lotniska Radom - Sadków. Wartość ofert waha się od 1 miliona845 tysięcy po 14 milionów 944 tysiące złotych. Najtańszą ofertę złożyło Katowickie Przedsiębiorstwo „Budoprojekt”. „Porty Lotnicze” chcą wydać na wykonanie projektu 5 milionów 658 tysięcy złotych i trzy oferty mieszczą się w tym limicie. Nie ma więc obaw, że przetarg zostanie unieważniony z powodu szczupłości funduszy na realizację zadania.

Budynki i pas startowy

W trakcie oceny ofert jest zadanie polegające na „wykonania projektu budowlanego wraz z programem funkcjonalno - użytkowym towarzyszących obiektów kubaturowych dla lotniska Radom - Sadków”. Za długą i skomplikowaną nazwą stoi budowa obiektów administracyjnych, przeznaczonych dla kontrolerów ruchu lotniczego, Straży Granicznej i służb celnych. Porty Lotnicze zdecydowały się przeznaczyć na ten cel 3 miliony 198 tysięcy złotych, tymczasem warszawska firma Innebo zaproponowała wykonanie ich za kwotę 4 milionów 612,5 tysiąca złotych, a konsorcjum firm GMT z Mysłowic oraz PiG Architekci z Warszawy za 1 milion 569 tysięcy złotych.

Termin otwarcia ofert w czwartym najpoważniejszym przetargu dotyczącym gruntownej przebudowy pasa startowego przeniesiono na 21 grudnia. Pas startowy ma być on wydłużony o 500 metrów do ponad 2,5 kilometra co pozwoli przyjmować w Radomiu najpopularniejsze odrzutowce takie jak Airbus A320 i Boeing 737. Przetarg związany z przebudową pasa startowego zakłada też zainstalowanie na lotnisku na Sadkowie systemu radiowego systemu nawigacyjnego wspomagającego lądowanie samolotu ILS pierwszej kategorii. Systemy ILS tej kategorii funkcjonują w Polsce na lotniskach w Kraków-Balice, Poznań-Ławica, Szczecin-Goleniów, Bydgoszcz-Szwederowo, Łódź-Lublinek, Zielona Góra-Babimost i Olsztyn-Mazury.Porty Lotnicze zapewnia jednak, że cała infrastruktura w Radomiu będzie przygotowana do montażu ILS wyższej kategorii, nawet trzeciej, a taki system w Polsce ma jedynie lotnisko Chopina w Warszawie.

