"Jestem William". Mądra, pełena humoru komedia o odwadze i dojrzewaniu [patronat NaM]

Nagrody: Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BUFF, Europejskiego Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci (ECFA) 2018, Sieci Kin Studyjnych czy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Brukseli - mówią same za siebie. Tę mądrą, wzruszającą, ale też zabawną komedię w reżyserii Jonasa Elmera po prostu warto zobaczyć! Dlaczego? Bo takie filmy wcale nie zdarzają się często.

Komedia powstała na podstawie książki popularnego, duńskiego autora powieści dla dzieci i młodzieży - Kima Fupza Aakesona, który jest autorem scenariusza filmu. William (w tej roli sympatyczny Alexander Magnússon) jest zwyczajnym chłopcem z Roskilde, który uważa się za wielkiego pechowca. I trudno się mu dziwić, bo nie ma łatwego życia. Przekorny los ciągle stawia przed nim trudne wyzwania.

Mama Williama przeszła załamanie nerwowe i trafiła do szpitala. Nie może opiekować się synem, bo jak mówi jej brat, Nils - "ześwirowała". W dodatku jej mąż zginął w wypadku samochodowym. To dlatego William trafia do domu swojego ekscentrycznego wuja - Nilsa. Ten przeszedł na wcześniejszą emeryturę i prowadzi szemrane interesy (oficjalnie: import - eksport). Do tego wszystkich ludzi uważa za idiotów, ma też słabość do hazardu. Podczas pewnej nocy przegrywa w karty sporo pieniędzy i zaciąga dług u największego gangstera w mieście. Od tego momentu nie może czuć się bezpiecznie. - O północy twój wujek będzie trupem - mówi do swojego siostrzeńca. William próbuje mu pomóc i udaje się na spotkanie z szefem gangu, żeby ten odroczył spłatę długu.