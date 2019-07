Jeziorko Czerniakowskie, Warszawa. Zakaz kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim. Nad kąpieliskiem powiewa czerwona flaga

Czy można się kąpać w Jeziorku Czerniakowskim?

Niezbyt długo warszawiacy mogli nacieszyć się dostępnością jedynego kąpieliska w mieście. Dotąd plany na wypoczynek nad wodą krzyżowała fatalna pogoda - niskie temperatury, deszcze i obfite burze. Kiedy za oknem znów zrobiło się słonecznie, okazało się, że Jeziorko Czerniakowskie nie nadaje się do kąpieli. Wszystko za sprawą ostatnich badań jakości wody, jakich dokonano w czwartek 18 lipca.

W Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawiła się informacja, że nad kąpieliskiem powiewa czerwona flaga. Oznacza to, że woda jest nieprzydatna do kąpieli. Wszystko za sprawą występowania sinic. Kolejnych pomiarów dokonano jeszcze w niedzielę, 21 lipca. Niestety ich wynik również wskazał na to, że poziom bakterii może stanowić zagrożenie dla człowieka.

Na chwilę obecną nie wiadomo, jak długo potrwają niedogodności związane z wyłączeniem kąpieliska z użytku. Pracownicy Sanepidu będą na bieżąco dokonywać kolejnych pomiarów. Jeśli wynik badań okaże się zadowalający, przywrócona zostanie możliwość kąpieli w jeziorku.

