Jeziorko Czerniakowskie z osiedlem w sąsiedztwie. Ratusz tłumaczy, że w ten sposób chce ochronić rezerwat, mieszkańcy protestują

Czerniaków Południowy to 89 hektarów terenu między Trasą Siekierkowską a ul. Czerniakowską. Obecnie rozciągają się tam łąki, pola zamieszkane przez wiele gatunków zwierząt oraz dzikie ogródki działkowe . Jest to jeden jeden z nielicznych obszarów wolnych od zabudowy, położony w strefie miejskiej. Z tego właśnie względu od lat był przedmiotem zainteresowania deweloperów. I wygląda na to, że ich marzenia o zabudowaniu tego terenu w końcu się spełnią - w zeszłym tygodniu podczas sesji Rady Warszawy przyjęto bowiem plan zabudowy Czerniakowa Południowego.

- Nad tym dokumentem pracował cały sztab specjalistów. Ich zadaniem była analiza kwestii przyrodniczych i wpływu planu na ochronę jeziora. Nie ma ryzyka jego wysuszania - wykluczyły je pogłębione analizy ekspertów. Plan może się wręcz przyczynić do jego zasilania czystą wodą. Gwarantuję, że ten dokument dba dokładnie o te same kwestie, które są bliskie sercom mieszkańców - tłumaczył Rafał Trzaskowski.

Ale mieszkańców nie przekonał.

Co ma powstać w pobliżu Jeziorka Czerniakowskiego?

Deklaracje miasta nie uspokajają obrońców jeziorka. Zgodnie z planami deweloperów zieleń mają zastąpić bloki mieszkalne, biurowce, sklepy, szkoły i chodniki. Zabudowa zostanie podzielona na trzy strefy: pierwsza to biurowce wzdłuż Trasy Siekierkowskiej, z czego najwyższy będzie miał wysokość 30 metrów, druga strefa to bloki, natomiast trzecia to domy: szeregowe, bliźniacze i jednorodzinne, o maksymalnej wysokości 12 metrów i do trzech pięter.