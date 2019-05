Jezioro Powsinkowskie. Perła wilanowskiej przyrody

Swój udział w tym niszczycielskim dziele mają też m.in. wody pochodzące z tutejszych budów, które pomimo przejścia przez specjalny osadnik sedymentujący szkodliwe związki żelaza wciąż nadal są zażelazione. Pochodzą one z licznych wykopów pod fundamenty nowo powstających domów w Miasteczku Wilanów.

Degradacja

Woda, która trafia w ten sposób do Jeziora Powsinkowskiego jest bardzo silnie zanieczyszczona. Nie są to co prawda związki toksyczne, ale znajdujące się w niej tlenki manganu i żelaza powodują negatywne, a co za tym idzie nieodwracalne skutki dla całego ekosystemu zbiornika. Wymienione związki odpowiadają m.in. za zahamowanie procesu fotosyntezy. Zostało to potwierdzone rozlicznymi badaniami, które na przełomie lat 2015-2016 przeprowadzili w ww. zbiorniku naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zbiornik wraz z Jeziorem Wilanowskim, doliną rzeki Wilanówka, Morysinem oraz okalającymi je łąkami i polami stanowi niezwykle istotny korytarz ekologiczny, który pełni nie tylko ważne funkcje natury hydrologicznej, ale również ma duże znaczeniu dla klimatu dzielnicy Wilanów. Obszar ten stanowi jeden z klinów napowietrzających Warszawę masami czystego powietrza transportowanymi od południa, wytworzonymi przez roślinność Lasu Kabackiego i kompleksu Lasów Chojnowskich. Jezioro Powsinkowskie charakteryzuje się bogatym i urozmaiconym zespołem makro bezkręgowców bentosowych, co potwierdza jego dużą wartość przyrodniczą, którą winno się bezwzględnie chronić ze względu na jej walory. W 2009 r. woda w jeziorze miała II klasę czystości. Niestety od 2011 r. obserwuje się pogorszenie tego stanu w postaci biodegradacji i eutrofizacji jego ekosystemu.