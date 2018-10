Joanna Sadzik, nowa prezes stowarzyszenia "Wiosna" przeprasza za wszystko, co było nie tak

Joanna Sadzik została nowym prezesem stowarzyszenia "Wiosna" po tym, jak funkcję tę przestał pełnić ksiądz Jacek Stryczek. Ksiądz Stryczek był twórcą akcji "Szlachetna Paczka". We wrześniu, po publikacji artykułu w portalu Onet, w którym byli pracownicy "Wiosny" zarzucili księdzu Stryczkowi m.in. mobbing zrezygnował we stanowiska.

Zarówno stowarzyszenie, jak i cała, jak najbardziej wartościowa, akcja "Szlachetna Paczka" znalazły się w mocnym kryzysie. Teraz stery w "Wiośnie" objęła Joanna Sadzik. W rozmowie z dziennikarzem Onetu powiedziała m.in.: - Nie obejmuję stanowiska w euforii. To nie jest tak, że jesteśmy w świetnej kondycji psychicznej oraz finansowej i bycie prezesem "Wiosny" to konfetti i tort. Dla mnie emocjonalnie też jest to bardzo trudne i nawet nie chciałam odbierać gratulacji.

Myślę, że zmiana prezesa jest przestawieniem pewnej zwrotnicy. Zmiany odczują tak naprawdę osoby bezpośrednio współpracujące z zarządem. Nasze cele społeczne się nie zmieniają. Są wciąż do osiągnięcia. Po artykule mamy problem z dotarciem do rodzin. Dlatego jeśli ktoś zna jakieś rodziny w potrzebie, to niech da nam znać. Jeśli chodzi o zmiany w samym stowarzyszeniu, potrzebujemy trochę czasu. Musimy odbudować zaufanie. Według wyliczeń, jedna złotówka przekazana nam to dziewięć złotych realnej pomocy. Ale te złotówki musimy mieć.

Przepraszam za wszystko, co było nie tak. I proszę o informację zwrotną na temat tego, co możemy zrobić inaczej lub poprawić. Dziękuję wszystkim, którzy chcą być z nami także w trudnych momentach. I z nadzieją patrzę w przyszłość.

Chcę jednak w tym miejscu podkreślić, a właściwie poprosić o coś: Szlachetna Paczka nie przetrwa bez wszystkich tych, którzy byli z nią zawsze – setek tysięcy Polaków, którzy włączali się w pomoc jako wolontariusze czy darczyńcy. Moją rolą jest powiedzieć: przepraszam. Ale też powiedzieć wprost: prosimy was o szansę i prosimy was o pomoc, bo Paczka nie jest o jednym czy drugim liderze, ale o ludziach. Dołączcie więc do Paczki i w tym roku, bo razem gramy na rzecz ludzi, którzy bardzo potrzebują pomocy – apeluje Joanna Sadzik.

Źródło: Onet