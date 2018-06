Jubileuszowy Festiwal Kultury Żydowskiej to wielodniowe, kulturalne święto stolicy, w którym każdy znajdzie coś interesującego. Tegoroczna edycja to 9 dni kulturalnej fety, ponad 200 wydarzeń, ponad 250 artystów z Polski i różnych części świata. Wszystko inspirowane jest kulturą żydowską, zarówno tradycyjną, jak i współczesną. W tym roku trwać będzie od 25 sierpnia do 2 września 2018 roku. Wejście na wydarzenie jest darmowe. Szczegóły w artykule poniżej.









15. edycja festiwalu będzie bardzo międzynarodowa. Przybędą na nią gwiazdy m.in. z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Francji. Nie zabraknie również twórców z Danii, Belgii, Hiszpanii oraz Japonii.

Jak co roku wystąpią gwiazdy oraz młodzi wykonawcy. Wydarzenie zostanie zainaugurowane uroczystym, premierowym koncertem kantorów w Synagodze im. Nożyków. W tegorocznej edycji wystąpią bracia Yaakov i Shulem Lemmer z USA. Towarzyszyć im będzie chór kantoralny Kolot Israel z Jerozolimy.



Podczas jazzowej odsłonie festiwalu będzie można usłyszeć projekt TRANSGRESSION Oleś Brothers & Theo Jörgensmann, którzy po kilku latach przerwy ponownie spotykają się na jazzowej scenie Festiwalu Warszawa Singera. Wydarzeniem muzycznym jubileuszowej edycji będzie również najnowszy projekt Jazz Band Młynarski – Masecki.







W finale festiwalu będzie można zobaczyć skrzypka Ary Malikiana, który w swojej muzyce łączy wątki żydowskie, arabskie, argentyńskie, hiszpańskie i romskie. Muzyk, poza własnymi kompozycjami, zaprezentuje klasyczne dzieła takich kompozytorów jak Vivaldi, Mozart, Paganini czy kultowe kompozycje Led Zeppelin, Jimmiego Hendrixa, i Davida Bowiego.



Szczególny charakter tegorocznego Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera jest podbity faktem, że jego inicjator i organizator, Fundacja Shalom, obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia.



Więcej informacji dotyczących programu na



