"Jurek, nie rezygnuj! Siedziba WOŚP oblepiona kartkami ze wsparciem. Pojawiły się spontanicznie [ZDJĘCIA]

"Jurek, nie rezygnuj! Siedziba WOŚP oblepiona kartkami ze wsparciem

"Jesteśmy całym sercem z Tobą i fundacją!", "Jurek nie możesz odejść!, "Dasz radę, my bez Ciebie nie!" - to tylko część napisów, jakie pojawiły się na kartkach umieszczonych na płocie siedziby fundacji WOŚP. To reakcja mieszkańców Warszawy na rezygnację Jurka Owsiaka ze stanowiska prezesa fundacji. Przypomnijmy, że Owsiak złożył dymisję po wydarzeniach w Gdańsku (morderstwo Pawła Adamowicza podczas koncertu finałowego WOŚP).