Jurek Owsiak krzyczał: „Czuję się odrzucony”. Były szef WOŚP ma imponujące dokonania. Przypomnijmy, co mu zawdzięczamy

Jurek Owsiak nie jest już szefem WOŚP. Zrezygnował po dramatycznych wydarzeniach w Gdańsku. - Może to ułatwi (życie - red.) wszystkim tym, którzy nawet dzisiaj pisali obrzydliwe słowa w moim kierunku – powiedział na specjalnej konferencji prasowej. Owsiak zostaje w Fundacji, ale – jak twierdzi – nie będzie już podejmował żadnych decyzji. Tymczasem, przypominamy jego poprzednie decyzje, które spowodowały, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest jedną z największych polskich marek. To nie jedyne dokonania Jurka Owsiaka. Przypomnijmy, co mu zawdzięczamy.