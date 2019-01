Jurek Owsiak zrezygnował z bycia prezesem WOŚP. Wszystko przez tragedię w Gdańsku. "W dzikim kraju żyjemy"

Jurek Owsiak zrezygnował z bycia prezesem WOŚP

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jurek Owsiak, na dzień po 27. Finale WOŚP zrezygnował z bycia prezesem fundacji. - Składam rezygnację z funkcji prezesa zarządu WOŚP - powiedział Jurek Owsiak na specjalnej konferencji prasowej, zwołanej dzień po Finale. - Te trzy osoby (zwrócił się do pozostałych członków zarządu - red.) będą nadal prowadziły fundację. To był niezwykły finał. Ale jeżeli mnie nie będzie, to może miną nazistowskie pomysły wszystkim tym szaleńcom, którzy dziś je mają - dodał zwracając tym samym uwagę na mowę nienawiści, która w tym roku pojawiła się (m.in. w stosunku do WOŚP) oraz na tragedię do której doszło w Gdańsku. Jurek Owsiak stwierdził, że jego decyzja była spowodowana tym, że o śmierć Adamowicza niektórzy oskarżyli WOŚP.

Zobacz też: Paweł Adamowicz nie żyje. Prezydent Gdańska zmarł w szpitalu UCK

- Dziękuje wszystkim Polakom, którzy byli ze mną i są ze mną. Teraz będziemy liczyli pieniądze. Także w Gdańsku - powiedział Owsiak - To będzie wasza decyzja, co będziecie dalej robić (z fundacją - red.) - zwrócił się do pozostałych członków zarządu. Te słowa były szokiem dla zgromadzonych osób, którzy spodziewali się, że Owsiak odniesie się raczej do wyniku wczorajszej zbiórki. Przypomnijmy, że do tej pory zebrano ponad 92 miliony złotych, a w sumie - od początku istnienia Orkiestry - Polacy przekazali fundacji ponad miliard złotych.

"W dzikim kraju żyjemy" - było słychać, gdy Owsiak wstał od stołu podczas konferencji obok której znajdowało się także czarno-białe zdjęcie prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza. - Nienawiść w moją stronę, w stronę fundacji, grzeje od 25 lat. Od dwudziestu pięciu lat toczę boje z ludźmi, którzy mi grożą. Niestety, polski wymiar sprawiedliwości i policja nie dają sobie z tym rady - powiedział chwilę wcześniej Owsiak. Przyznał, że do tej pory pogróżki - jakie dostali w niedzielę także prezydenci Poznania i Wrocławia - były traktowane jedynie jako krytyka.

Jurek Owsiak zrezygnował z bycia prezesem WOŚP

Oznacza to, że w tej chwili członkami zarządu WOŚP pozostają.

Piotr Burczyński – Wiceprezes Zarządu

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak – Członek Zarządu

Bohdan Maruszewski – Członek Zarządu

Tak wyglądał wczorajszy finał WOŚP w Warszawie, jeszcze przed informacją o tragedii w Gdańsku