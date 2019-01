Jurek Owsiak zrezygnował z bycia prezesem WOŚP. Wszystko przez tragedię w Gdańsku. "W dzikim kraju żyjemy" [WIDEO]

Jurek Owsiak zrezygnował z bycia prezesem WOŚP

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jurek Owsiak, na dzień po 27. Finale WOŚP zrezygnował z bycia prezesem fundacji.

- Składam rezygnację z funkcji prezesa zarządu WOŚP - powiedział Jurek Owsiak na specjalnej konferencji prasowej, zwołanej dzień po Finale. - Te trzy osoby (zwrócił się do pozostałych członków zarządu - red.) będą nadal prowadziły fundację. To był niezwykły finał. Ale jeżeli mnie nie będzie, to może miną nazistowskie pomysły wszystkim tym szaleńcom, którzy dziś je mają - dodał, zwracając tym samym uwagę na mowę nienawiści, która w tym roku pojawiła się (m.in. w stosunku do WOŚP) oraz na tragedię, do której doszło w Gdańsku. Jurek Owsiak stwierdził, że jego decyzja była spowodowana tym, że o śmierć Adamowicza niektórzy oskarżyli WOŚP.