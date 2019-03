"Justin Timberlake Tribute", czyli moc popowych hitów w Klubie Dekada

O oprawę muzyczną zadba Dj Warson (Flamingo Cartel) oraz charyzmatyczny Tomasz Pacak - 26 letni wokalista z Warszawy, stały bywalec warszawskich jam session, gdzie zbierał znajomości, pomysły, inspiracje i kształtował swój styl wokalu. Gatunki muzyczne w których czuje się najlepiej to funk, soul, r&b i hip hop. Jest również gitarzystą, od tego instrumentu rozpoczął przygodę z muzyką. Obecnie związany muzycznie z takimi projektami jak TYPY., Nick Sinckler band, Justin Timberlake Tribute, często możecie go zobaczyć również w programie "Jaka to melodia", współpracował również z następującymi artystami: Kasia Cerekwicka, Edyta Górniak, DustPlastic, Natalia Capelik Muianga, Sabina Jeszka, Blue Cafe. Na Sali Polskiej rozbrzmiewać będzie pop-owa selekcja DJa Smartee.

Impreza startuje w piątek, 29 marca o godzinie 22:00.