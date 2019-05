Juwenalia 2019 Warszawa. Dzień 3 koncertów na Agrykoli. Tak bawili się studenci UW

Juwenalia w Warszawie to prawdopodobnie największy w Europie Środkowo-Wschodniej festiwal muzyczny trwający przez niemalże miesiąc. Większość stołecznych uniwersytetów przyłącza się do organizacji tej imprezy. Co roku uczelnie prześcigają się w wyborze zespołów, które mają wystąpić. Zawsze jest to czołówka polskich artystów. Zespołami, które bardzo często występują na juwenaliach są: Lady Pank, Kult, Happysad, T.love (dopóki nie zawiesił działalności), Myslovitz i Organek. W tym roku podczas imprezy juwenaliowej na Uniwersytecie Warszawskim na scenie wystąpili: Nosowska, Smolasty, Tymek, The Dumplings, The Rockin' Chair.

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.