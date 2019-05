Juwenalia MegaWAT 2019: Zenek Martyniuk, Top Girls i Bracia Figo Fagot na wielkiej scenie [ZDJĘCIA]

Juwenalia MegaWAT 2019. Studenci co roku czekają na miesiąc maj. Nie tylko z powodu ciepłej - zazwyczaj - aury, ale przede wszystkim ze względu na Juwenalia. Jak co roku organizuje je m.in. Wojskowa Akademia Techniczna. Juwenalia MegaWAT 2019 to niezapomniany występ zespołu Bracia Figo Fagot czy zespołu IRA. Na scenie wystąpił też Zenek Martyniuk. Dalsza część artykułu poniżej.