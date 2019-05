Juwenalia Politechniki Warszawskiej 2019. Zdjęcia z drugiego dnia koncertów! [GALERIA]

Juwenalia w Warszawie to prawdopodobnie największy w Europie Środkowo-Wschodniej festiwal muzyczny trwający przez niemalże miesiąc. Większość stołecznych uniwersytetów przyłącza się do organizacji tej imprezy. Co roku uczelnie prześcigają się w wyborze zespołów, które mają wystąpić. Zawsze jest to czołówka polskich artystów. W tym roku na juwenaliach Politechniki Warszawskiej oprócz grup Nocny Kochanek, Lady Pank i O.S.T.R., wystąpili także Krzysztof Krawczyk i Kult.

Zdjęcia z pierwszego dnia koncertów znajdziecie tutaj: