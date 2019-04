Juwenalia UW 2019. Największe studenckie święto zbliża się wielkimi krokami [PROGRAM]

Juwenalia to uwielbiane przez studentów święto. Studencki karnawał rozpoczyna święto studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Juwenalia UW 2019 wystartują 10 maja. Pierwszego dnia w Kampusie Głównym przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 zagrają: Kękę, Dwa Sławy, Zeus i Mielzky.**Start koncertów o godz. 18.**

Kękę to polski raper, który od kilku lat cieszy się niesłabnącą popularnością . Uważany za jednego z najbardziej cenionych raperów na polskiej sennie undergroundowej.

Dwa Sławy – czyli Astek i Rado Radosny to ekipa pochodząca z Łodzi, powstała w 2006 r. Ich hiphopowe teksty pełne są niebanalnego humoru i zawsze są ciepło przyjmowane przez publikę.

Zeus – czyli Kamil Rutkowki, polski raper i producent muzyczny, pochodzący z Łodzi. Charakteryzuje go charyzma i ogromna energia sceniczna.

Mielzky – Tomasz Mielecki, słynie z szorstkiej stylistyki, jednocześnie dostarczając lirykę pełną wrażliwości i poczucia humoru.

jUWenalia 11 maja 2019

Po hiphopowym piątku czas na rockową sobotę! Na scenie wystąpią: Strachy na Lachy, happysad, Myslovitz.

Strachy na Lachy to formacja powołana w 2001 roku przez Grabaża i Kozaka, założycieli zespołu Pidżama Porno. Ich koncerty cieszą się wciąż ogromnym zainteresowaniem, a fanów wciąż przybywa.

Myslovitz to niezaprzeczalnie jeden z najlepszych zespołów polskiej muzyki rockowej lat dwutysięcznych. Powstał w 1992 roku w Mysłowicach z inicjatywy wokalisty i gitarzysty Artura Rojka.

happysad od lat jest jednym z najpopularniejszych polskich zespołów, wyprzedających bilety na swoje koncerty.

Jak co roku drugiego dnia jUWenaliów obowiązują bilety wstępu: do 5 maja w cenie: 20/40 zł, od 6 maja: 30/50 zł. Do kupienia m.in. na palladium.pl, goout.net , ebilet.pl, eventim.pl.