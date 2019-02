Już 200 szkół w Drużynie Energii! Uczniowie z całej Polski znów trenują z gwiazdami sportu

W tym roku uczniowie ponownie mieli za zadanie nagrać krótki film, pokazujący sportowy charakter ich szkoły. Razem z opiekunami stanęli na wysokości zadania. Konkursowe jury miało przed sobą naprawdę trudne zadanie! – Uczniowie znów wykazali się wielkim zaangażowaniem i kreatywnością, więc mieliśmy pozytywny ból głowy przy wyborze finałowej „setki” – podkreśla Robert Leszczyński, dyrektor marketingu sportowego w firmie New Balance Polska, która jest partnerem technicznym Drużyny Energii. – Wspaniale było zobaczyć sportową pasję w kolejnych szkołach. Dziękujemy za wszystkie przesłane filmy.

Przyjęcie do programu 100 szkół oznacza, że w zabawie bierze udział już 200 placówek ze wszystkich zakątków kraju. Najwięcej reprezentantów mają województwa mazowieckie (32 szkoły), pomorskie (24) i wielkopolskie (21). – Jesteśmy dumni, że do naszej sportowej rodziny dołączyły kolejne szkoły i projekt jest obecny w całej Polsce – mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. Prezesa Zarządu Energi SA, inicjatora i mecenasa projektu. – Młodzi ludzie, którzy pod wpływem inspirujących idoli pokochają sport i aktywność fizyczną, będą największym dziedzictwem naszego programu.

Treningi czas zacząć!

Od poniedziałku 25 lutego trwa etap sportowy projektu. Uczniowie z zakwalifikowanych szkół mają za zadanie wykonywać ćwiczenia przygotowane przez ambasadorów i rejestrować to na krótkich filmach. Im więcej przesłanych filmów, tym większa szansa na zwycięstwo w finale miesiąca, co oznacza wygranie przez szkołę wyjątkowej lekcji wychowania fizycznego i szansę na kolejne nagrody.

Rywalizacja sportowa została podzielona na pięć etapów. W pierwszym uczniowie mają czas na przesyłanie filmów do niedzieli 10 marca. Zabawa potrwa aż do czerwca.

Sportowe nagrody czekają

Drużyna Energii odwiedzi każdego ze zwycięzców miesiąca. Sportowi idole przeprowadzą w szkołach lekcję WF-u zakończoną prowadzonym przez dziennikarza nc+ Bartosza Ignacika „turbokozakowym konkursem”, w której 20-osobowa reprezentacja szkoły (10 dziewczynek i 10 chłopców) zmierzy się z zadaniami od ambasadorów. Najlepsze szkoły w tej klasyfikacji otrzymają na koniec nagrody główne: czeki na wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy o wartości 10 000, 7 000 i 4 000 złotych.

Tuż przed końcem roku szkolnego zwycięzcy poszczególnych etapów spotkają się na Stadionie Energa w Gdańsku, gdzie odbędzie się wielki finał II edycji z wręczeniem nagród i specjalnymi atrakcjami sportowo-artystycznymi.

Jeszcze więcej emocji

Drużyna Energii to ogólnopolski program sportowo-edukacyjny, skierowany do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych, w którym aktywność fizyczna promują sportowi idole: Marek Citko, Krzysztof Golonka, Krzysztof Ignaczak i Bartosz Ignacik, do których w II edycji dołączyli Izabela Bełcik oraz Rafał „Lipek” Lipiński. Ambasadorzy zachęcają do aktywności fizycznej, pokazując ćwiczenia z elementami piłki nożnej, siatkówki czy koszykówki i docierając do uczniów, m.in. poprzez media społecznościowe.

W II edycji, która rozpoczęła się 24 stycznia od konferencji prasowej na Stadionie Energa, ambasadorzy zdążyli już przeprowadzić lekcję WF-u specjalnie przygotowaną dla Szkoły Podstawowej nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku, która wykazała się wyjątkowym zaangażowaniem w pierwszej edycji projektu, ale nie wygrała żadnego z finałów miesiąca. 6 lutego Drużyna Energii gościła z kolei na rozgrywanym w Toruniu mityngu lekkoatletycznym „Copernicus Cup 2019”, który jest wspierany przez Grupę Energa i New Balance.

Inicjatorem i mecenasem akcji Drużyna Energii jest Grupa Energa, organizatorem Air Sport, a partnerem technicznym – New Balance Polska. W premierowej edycji projektu uczniowie przesłali łącznie ponad 20 000 filmów z ćwiczeniami, a Drużyna Energii przejechała 2 200 kilometrów, odwiedzając szkoły w Olszynach, Żorach, Gdyni, Kętrzynie i Łęgu Probostwie.