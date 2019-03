Już 6 kwietnia bieg Blood Brothers Run

Biegniemy jako wielka rodzina Krewniaków – ludzi, dla których zdrowie i życie ludzkie jest najwyższą wartością – mówią organizatorzy biegu.

Na starcie stanie ok. 1000 zawodników po to, by promować ideę oddawania krwi i zdrowy styl życia. Ponadto 6 kwietnia zostanie okrzyknięty Międzynarodowym Dniem Krewniaków – wszystko po to by podziękować dawcom krwi za ich bezcenny dar życia.

Dlaczego właśnie bieg? Żeby uświadomić wszystkim uczestnikom, że aktywność fizyczna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, a samo bieganie dotlenia naszą krew, a tym samym cały organizm.

BLOOD BROTHERS RUN – dla zdrowia, dla życia.

W programie wydarzenia organizatorzy przygotowali biegi na 3 dystansach:

10 km – bieg dla amatorów i biegaczy zaawansowanych;

5 km – bieg dla amatorów i biegaczy średnio zaawansowanych;

2,5 km – marszobieg – początkujący, rodzice z dziećmi, seniorzy, nornic walking

Ponadto miasteczko biegacza, w którym będzie można skorzystać ze stref relaksu, masażu, zabaw dla dzieci. Dodatkowo na gości będą czekały strefy sponsorów i partnerów z atrakcjami.

Udział w biegu potwierdziły także znane osoby ze świata filmu i muzyki, m.in. Michał Milowicz, Małgorzata Kosik, Karolina Nowakowska, Ola Linda, Marcin Najman i wielu, wielu innych.

Blood Brothers Run to wyjątkowy bieg. Dlatego organizatorzy przygotowali specjalną ofertę – kupując pakiet startowy, kolejny na dowolny bieg Biegaj’MY z DEM’a otrzymasz gratis.

Jak to zrobić?

1. Wejdź na bloodbrothersrun.pl

2. Wybierz sekcję „zapisy”

3.Wypełnij formularz zgłoszeniowy

4. W polu „zniżka” zaznacz „ Bieg gratis”

5.W polu wyboru biegów, zaznacz wydarzenie, na które chcesz otrzymać darmowy pakiet

6. Dokończ wypełnianie formularza i opłać start w biegu

Promocja trwa do 28.03.

Zapisy na bieg pod adresem: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4412

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w imprezie, by razem pokazać, jak ważne jest jednoczenie się w tej słusznej sprawie. Podzielmy się tym, co mamy najcenniejszego.

Pobiegniesz?

Odpowiedź masz we krwi!