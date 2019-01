Już 9 i 10 lutego na PGE Narodowym Slimebox zaprasza do swojego wyjątkowego i kreatywnego świata!

Organizatorzy szykują dla Was masę niezapomnianych atrakcji!

• infinity pool z widokiem na Zimowy Narodowy,

• wyjątkową salę, w której poznacie moc fluo kolorów!

• Zanurzycie się w brokacie

• Wejdziecie do wyjątkowej kuli śnieżnej!

• Poznacie swoich ulubionych Influencerów takich jak:

Mela Modela, Agata Gładysz, Weronika Juszczak, Kaja Jabłońska, Oliwia Klinke!

• Zobaczycie występ My 3 oraz Oliwiera Szota!

• Odwiedzicie POP UP SHOP Slimeboxa!

Nie może Was zabraknąć!

Niezapomniane wspomnienia gwarantowane!

Ilość biletów ograniczona – bilety do kupienia wyłącznie na goingapp.pl

Dołącz do #teamslimebox i już 9-10 lutego odwiedź nas na PGE Narodowy!