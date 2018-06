Pierwszym sprawdzianem polskich piłkarzy na tak długo wyczekiwanym Mundialu będzie mecz kadry Adama Nawałki z reprezentacją Senegalu. Oczy wszystkich kibiców o biało-czerwonych sercach będą skierowane na stolicę Rosji. A wspólne emocje dzielić będzie można z legendą reprezentacji Polski i warszawskiej Legii - Markiem Saganowskim.



Wszyscy kibice będą mogli poczuć się jak na stadionie dzięki specjalnie przygotowanej strefie Sport Zone w hotelu Campanile w samym centrum Warszawy. A wśród kibiców będzie można spotkać legendę reprezentacji Polski i Legii Warszawa – Marka Saganowskiego.



Do tego specjalnie przygotowane menu, zaspokoi nawet najbardziej wymagających koneserów piłkarskich przekąsek. A schłodzone piwo już za 12 zł.



- Zawsze pierwsze spotkanie na dużej imprezie wnosi dodatkowy stres. Na niektórych działa on mobilizująco, na innych paraliżująco. Patrząc na przygotowania naszych piłkarzy, wierzę w team spirit i dobre emocje, które zabrali ze sobą do Rosji - komentuje Marek Saganowski. - Cieszę się, że będą mógł obejrzeć to spotkanie z innymi kibicami w centrum Warszawy w specjalnie przygotowanej Sport Zone, przy dobrym jedzeniu i we wspaniałej atmosferze - dodaje nasz piłkarz.



Przyjdź i sprawdź, czy podołasz naszym zestawom Campaburgera czy specjalnie przygotowanej Desce Szefa. Oczywiście do każdego zestawu dokładamy kufel idealnie schłodzonego piwa. Jeżeli uważasz, że jedno to za mało, kup dwa, a małe trzecie dostaniesz gratis!



Dodatkowo relację ze Sport Zone przeprowadzi sportowe radio internetowe Weszło FM!



Zaczynamy dziś (19 czerwca) o godz. 16:45 w Sport Zone w hotelu Campanile Warszawa (ul. Towarowa 2), a już o 17:00 rozpocznie się transmisja meczu Polska-Senegal.





Dołącz do nas również 24 i 28 czerwca, kolejno Bydgoszczy i Szczecinie podczas oglądania kolejnych spotkań biało-czerwonych. Wstęp do wszystkich Sport Zone jest bezpłatny!