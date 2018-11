Już nie sushi i burgery. Co w 2019 roku będzie jadła Warszawka?

Jedzenie sushi czy burgera jest już niemodne. Co najmodniejsze warszawskie lokale będą podawały w 2019 roku? Jakie produkty i dania będą na topie? Kliknij w zdjęcie, aby przejść do przeglądu najgorętszych trendów kulinarnych 2019. Z niego dowiecie się, co w przyszłym roku będzie jadła cała stolica.